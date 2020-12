Cum va petrece Oana Roman Crăciunul, după ce soțul ei a plecat de acasă. Cei doi s-au despărțit. „Chiar dacă mi-am făcut singură câteva cadouri sper să…”

„Recunosc că abia aștept să vină Crăciunul, să vină Moș Crăciun. Chiar dacă mi-am făcut singură câteva cadouri sper să vină și la mine Moș Crăciun anul ăsta.

Casa e pregătită, miercuri o să gătim și în seara de Ajun vom fi acasă, apoi vom merge într-o vizită, într-un cadru foarte restrâns.

Cu siguranță va fi un Crăciun frumos deoarece vom avea alături oameni dragi, oameni pe care îi iubim, o să fiu cu mama”, a spus Oana Roman pe contul său de socializare!

La începutul acestei săptămâni, Oana a anunțat că Marius Elisei a plecat de acasă.

„Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorința mea. Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie, n-a fost de ajuns.

Am înțeles că nu se mai poate merge mai departe și o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieții profesionale cât și personale.

Cred că e cea mai bună decizie și cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am și să-mi văd de viața mea”, a mărturisit vedeta.

Citeşte şi:

Spitalul Militar nu neagă infecțiile din analizele bărbatului mort la 49 de ani, dar spune că „Trebuie dovedit că infecția se datorează spitalizării sau actului medical”

Doi părinţi şi-au legat fiica de 15 ani cu lanţul, ca să nu mai fugă de acasă. Au primit pedepse cu suspendare!

Imagini cu o infirmieră care leșină după ce i-a fost administrat vaccinul anti-COVID, rupte din context

PARTENERI - GSP.RO MONSTRUL din Egipt, e Mr. Olympia 2020! Ce premieră istorică a stabilit

PARTENERI - PLAYTECH Lovitura CRUNTĂ primită acum de Diana Șoșoacă. Nu mai are SCĂPARE, totul e clar din acest moment

HOROSCOP Horoscop 22 decembrie 2020. Balanțele ar trebui să evite orice decizie care are legătură cu împrumuturile

Știrileprotv.ro Ce pedeapsă riscă românul găsit vinovat pentru moartea celor 39 de vietnamezi din “camionul morții”

Telekomsport FOTO | Două vedete, în pat cu aceeşi femeie. Fotografiile au căzut dintr-o biblie donată