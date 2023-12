Daciana Sârbu își deschide sufletul în fața milioanelor de telespectatori, duminica aceasta, de la 22:30, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. În cadrul interviului maraton, care va aborda mai multe aspecte din viața profesională și personală a invitatei, aceasta vorbește despre unul dintre cele mai puternice sentimente pe care le-a experimentat, acela de a fi mamă, precum și despre momentele încărcate de dramatism prin care a trecut în perioada de acomodare a fiicei sale adoptive, Maria, la noua sa viață de familie.

În urmă cu trei ani, Daciana Sârbu și Victor Ponta, soțul acesteia, luau decizia de a adopta o fetiță, pe micuța Maria, în vârstă atunci de șase ani. Cei doi mai au împreună pe fiica lor, Irina, iar Victor Ponta este și tatăl unui băiat dintr-o căsnicie anterioară. Maria a venit în familia lor din centrul de plasament, iar adaptarea nu a fost ușoară. A fost nevoie de multă înțelegere pentru ca Maria să își găsească liniștea și bucuria în noua sa viață.

„Noi am pornit pe acest drum asumându-ne că ne vom trăi alături de ea toate traumele prin care a trecut și așa se creează legătura. (…) Adaptarea este foarte grea de ambele părți, pentru că nu te aștepți la atâta furie, la atâta durere și nici nu te aștepți să oglindească în tine lucruri pe care, nu știu, ori nu le știai, ori n-ai vrut să le vezi și acum, iată, se pun pe masă, toți își pun suferințele și le tratăm împreună”, spune Daciana Sârbu în cadrul interviului realizat de Denise Rifai.

„Maria a scos din mine frici foarte multe. Frica aceea că nu pot fi o mamă bună”

Pe tot acest parcurs al „așezării” în noua configurație de familie, Daciana Sârbu spune că a învățat ceva esențial de la fiica sa adoptivă.

„Maria a scos din mine frici foarte multe. Frica aceea că nu pot fi o mamă bună. Și, da, au fost momente când am simțit că nu pot fi o mamă bună. Și le-am depășit împreună cu ea și cu cei din familie, bineînțeles, că am fost o echipă încă de la început (….) E o lecție pe care am primit-o de la Maria că lucrurile nu se întâmplă cât de repede vrei tu”, adaugă Daciana Sârbu.

Daciana Sârbu este antreprenor, fost membru al Partidului Social Democrat și fost europarlamentar. A fost implicată în politică timp de 22 de ani, ocupând funcții de deputat și europarlamentar în trei mandate consecutive. În anul 2019, ea a luat decizia de a se retrage din viața politică pentru a se dedica afacerilor private și a se concentra asupra propriului business cu produse de patiserie.

„Victor se descurcă foarte bine cu fetele, pentru că mami este cea cu regulile și tati e cu distracția”

Aflată la un eveniment monden, soția lui Victor Ponta a spus cum stau lucrurile în familia lor. Copiii sunt răsfățați de tati, dar ascultă întotdeauna de mami. Daciana Sârbu recunoaște că ea este cea care se impune mai mult și face regulile pentru fete.

„Victor se descurcă foarte bine cu fetele, pentru că mami este cea cu regulile și tati e cu distracția. Ele ascultă de mama și de reguli, mai de voie, mai de nevoie, dar ascultă.

Eu mi-am asumat acest rol, să fiu mâna de fier în casă. Există reguli și consecințe pe care trebuie să le respectăm atât în societate, cât și în casă.

Cea mică mai ales are foarte mare nevoie de aceste reguli pentru că până la vârsta de 5 ani, ea, practic, nu le-a avut. De aceea, e foarte important ca ea să știe care sunt limitele, ce putem face și ce nu”, a dezvăluit Daciana Sârbu recent, la o petrecere mondenă unde și-a făcut timp să treacă, dar tot cu gândul la fete, pe care le lăsase acasă împreună cu Victor Ponta, potrivit Click!

