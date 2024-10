Duminică, de la ora 22:45, la Kanal D, Denise Rifai o va avea ca invitată pe îndrăgita cântăreață Diana Matei, în cadrul emisiunii de interviuri maraton. Diana Matei, o prezență carismatică și una dintre cele mai apreciate voci din muzica românească, va răspunde provocărilor lansate de moderatoarea emisiunii la „40 de intrebari cu Denise Rifai”.

Cu o carieră ce se întinde pe parcursul a trei decenii, din 2007, Diana Matei este solista Tarafului Cleante, alături de care reușește să îmbine stiluri muzicale diverse, oferind un suflu nou pieselor lăutărești tradiționale. Împreună cu Taraful Cleante, artista a reușit să cucerească inimile publicului prin abordarea inedită și versatilitatea sa artistică.

Povestea de iubire cu fondatorul Tarafului Cleante, nu a fost lipsită de provocări, aducând-o de multe ori în atenția presei mondene. Împreună, au format nu doar un duo pe scenă, ci și în viața personală. Diana Matei este căsătorită și mama unui fiu.

„Ați regretat vreodată ca ați fugit cu Cleante?”, „De ce i-ați ascuns tatei că sunteți gravidă?”, „V-a dus tata la altar?”, „V-a forțat viața să jucați teatru?”, „Ați atins cerul cu mâna?”, sunt doar câteva dintre întrebările adresate Dianei Matei în ediția de duminică a emisiunii moderate de Denise Rifai.

În cadrul emisiunii, Diana Matei va răspunde unor întrebări răscolitoare, oferindu-le telespectatorilor ocazia să afle dacă artista și-a găsit fericirea pe scenă și ce ar schimba în ritmul actual și trepidant al vieții sale.

„Am fost nevoiți să-i facem pe oameni să ne cunoască! Să ne vadă… pe mine o femeie puternică, inteligentă, talentată, iar pe el, un țigan… mișto, onorabil, super serios și cu un talent fabulos. (…) Nu m-a dus tata la altar. Tata nu a fost la nunta mea”, a declarat Diana Matei la Kanal D.

Diana Matei, în vârstă de 42 de ani, este căsătorită cu Marian Cleante din 2018, dar relația lor durează de peste 20 de ani și au împreună un băiat. Cei doi s-au cunoscut când artista avea doar 21 de ani, iar părinții acesteia nu au fost de acord cu relația lor, mai ales că soțul artistei era căsătorit pe vremea aceea și avea 2 copii.

„Nimeni nu prea era de acord cu relația noastră. El era căsătorit, doi copii. Ai mei nu prea voiau să audă de el… Nu exista așa ceva. Nu li se părea o relație cu potențial, știi? Bărbatul meu țigan, doi copii, mai mare cu zece ani… Aoleu, ce-o fi avut fiică-mea, a înnebunit!? Știi, cam așa era…”, a dezvăluit Diana Matei, în cadrul podcastului moderat de Jorge, potrivit Cancan.

Diana Matei și Marian Cleante activează împreună în domeniul artistic. Au ales să se căsătorească în 2018, când Ianis, fiul lor, avea deja trei ani.

„Era foarte, foarte grijuliu. Poate pentru că am plecat de micuță de acasă și am simțit latura asta a lui foarte protectivă. Și, ușor, ușor ne-am împrietenit. Am fost prieteni la început. Am descoperit un om care pune pe alții pe primul loc.