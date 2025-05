Eurovision 2025 a fost câștigat de Austria, cu piesa „Wasted Love”, interpretată de J.J. (Johannes Pietsch), în timp ce podiumul a fost completat de Israel și Estonia.

Cum a fost primit Cătălin Botezatu în Elveția

Într-un interviu pe care l-a acordat în Click, Cătălin Botezatu a dezvăluit cum s-a simțit la Basel, afirmând că a fost tratat ca un adevărat VIP.

„De la an la an, concurenții de la Eurovision sunt mai buni și organizarea e din ce în ce mai tare. Organizatorii ne-au pus la dispoziție limuzine. Am fost acolo, ca de obicei, datorită sponsorilor. Am fost primiți foarte frumos, organizarea din Elveția a fost chiar de tip «ceas elvețian», locația superbă, o arenă imensă, concurenții foarte buni! Am fost la tot felul de restaurante cu stele Michelin, «Le Cheval Blanc», cu 3 stele Michelin, ne-am petrecut la «Les Trois Rois», cel mai fițos și cunoscut hotel din Elveția unde am «savurat» cafenelele și restaurantele de acolo.

Au fost party-uri în fiecare seară, înainte de show și după show, cu abundență de mâncăruri scumpe. S-a făcut lansarea parfumului sponsorilor oficiali ai Eurovisionului, un parfum destul de scump. S-au făcut parfumuri personalizate, parfumuri huge… După petrecere, înainte cu o oră și jumătate de show, se intra în sală și apoi iar urma o altă petrecere”, a spus Cătălin Botezatu pentru sursa citată.

Daiana Anghel a atras toate privirile la Eurovision 2025

Celebrul designer a afirmat și că Daiana Anghel, vedetă care abia ce a anunțat că a divorțat, a reușit să atragă toate privirile în seara finalei Eurovision 2025.

„Ca de obicei, la Eurovision mă impresionează cel mai mult cât de repede se schimbă decorul de la un concurent la altul. 20 de persoane care spală scena, scot recuzita și în maximum 20 de minute pe scenă este un alt decor, cu alte lumini. Grile de lumini de milioane de euro, un show exclusiv de lumină fantastic, toți oamenii aplaudă cântăreții fără să urle sau să huiduie. Mie mi-au plăcut foarte tare Grecia, Israel și Franța. Un serviciu și o priveliște extraordinară din locurile VIP! S-a văzut foarte bine de sus toată priveliștea.

Prietena mea, Diana Baicu, a fost extrem de atentă cu delegația României. Am fost alături de Daiana Anghel, care a atras toate privirile, mai ales in ultima seară, atunci când a purtat un costum Thierry Mugler. Noi am fost privilegiați să ne facă coafurile unul dintre cei mai tari stiliști ai lumii, aflat în top trei coafezi ai lumi”, a încheiat Cătălin Botezatu.

