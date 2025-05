Austria a câștigat finala Eurovision 2025, desfășurată la Basel, Elveția, prin talentatul Johannes Pietsch, cunoscut publicului sub numele de scenă J.J. Artistul de 24 de ani a impresionat juriile și publicul european cu piesa sa „Wasted Love”, acumulând un total de 436 de puncte.

J.J. este un contratenor de origine filipineză, născut în Austria, și are deja o carieră bine conturată în industria muzicală. Vocea sa distinctivă și prezența scenică au făcut din el o revelație a competiției din acest an. Victoria din 2025 marchează a treia reușită a Austriei în istoria concursului Eurovision, după triumfurile din 1966 și 2014.

Finala a fost extrem de tensionată, cu schimbări constante în clasament. Austria a fost urmată de Israel, aflat pe locul doi cu 357 de puncte, și Estonia, care a încheiat podiumul cu 356 de puncte.

Cine este Johannes Pietsch

Johannes Pietsch s-a născut la Viena, dintr-un tată austriac, specialist IT, și o mamă filipineză, bucătăreasă de profesie. Deși a venit pe lume în Austria, și-a petrecut copilăria în Dubai, unde a descoperit dragostea pentru muzică prin petrecerile de karaoke în familie și prin pasiunea tatălui său pentru operă. Această combinație l-a inspirat să dezvolte un stil propriu de pop-operă, care i-a devenit semnătură artistică.

În 2016, familia sa s-a întors în Austria, iar în 2020, Johannes a participat la emisiunea The Voice UK, după ce a ratat înscrierea la The Voice of Germany. Cu ajutorul mentorului Will.i.am, a ajuns până în etapa „Knockouts”. A continuat drumul artistic participând și în competiția Starmania în Austria, iar în paralel a urmat cursurile Universității de Muzică și Arte din Viena, după ce anterior a studiat la școala de operă a Operei de Stat din Viena.

Clasamentul final Eurovision 2025

Austria – 436 de puncte Israel – 357 de puncte Estonia – 356 de puncte Suedia – 321 de puncte Italia – 312 puncte Grecia – 298 de puncte Franța – 287 de puncte Albania – 275 de puncte Ucraina – 263 de puncte Elveția – 251 de puncte

