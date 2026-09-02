Influencerița și-a pus silicoane, iar rezultatul este cel la care aceasta a visat. Fosta concurentă de la Antena 1 a explicat de ce a dispărut o perioadă din mediul online și a precizat că acum se simte foarte bine.

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„Sunt foarte bine, mulțumesc pentru toate mesajele. Am dormit mai tot timpul. Din păcate, noaptea îmi pune problema asta cu dormitul pe spate, exact așa cum mă așteptam. Azi-noapte nu m-am odihnit deloc OK, m-am trezit întruna, lucru care pe mine mă frustrează, pentru că eu, în mod normal, am un somn odihnitor. Sper să reușesc să mă reglez și într-un final să mă pot adapta.

În rest, vreau să vă spun că mi-a făcut (n.r. – medicul) niște sâni fabuloși. Mi-au depășit toate așteptările. Este magie pură. Sunt superbi, nu îi pot arăta, evident, dar trebuie să mă credeți pe cuvânt că au ieșit o capodoperă”, a declarat Daiana Anghel, pe Instagram.

„A ieșit ceva splendid, lucru care mă face să accept cu mai multă ușurință această perioadă. Nu am niciun fel de disconfort, nu mă doare absolut nimic, mă simt foarte, foarte bine. Cu alimentația sunt on point. Vă mulțumesc pentru toate mesajele”, a mai spus șatena.

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