În 1989, Damian Drăghici a ajuns în Grecia și a mărturisit că a cerșit pentru a face bani. El cânta la nai pe la mesele din restaurante. Artistului nu îi este rușine să povestească despre începuturile sale, deși mulți ar fi considerat asta un lucru rușinos.

Invitat la emisiunea online „Fitză cu Adiță”, Damian Drăghici a vorbit despre greutățile prin care a trecut pentru a ajunge unde este astăzi. El a pornit de jos și a ales o cale mai grea de a face bani. Deși i s-au propus o mulțime de variante de a face bani mult mai ușor, el nu a vrut să intre în probleme.

„Cerșeală. Cântam cu instrumentul pe la mese. Lumea spunea că «Nu cerșeai, cântai». Nu, mă duceam cu instrumentul pe la masă și mă băgam în nasul omului în timp ce mânca, asta ca să iau bani. Trebuie să ai tupeu! Dacă ai tupeu, faci bani, dacă nu ai tupeu, stai într-o parte.

Am început tot ce studiam eu, dar după m-am prins că trebuie să cânți ce le place oamenilor. Era vorba despre supraviețuire. Aveam în interiorul meu o ambiție și o intuiție. În câteva luni am reușit să învăț greaca foarte bine. Mă apreciau oamenii pentru talentul meu. (…) Făceam orice ca să pot să mă descurc. (…) Am stat un an în Grecia, apoi am plecat în Olanda. (…) Am trecut a doua oară ilegal în Grecia și am luat-o iar cu cerșeala. M-am căsătorit în Grecia”, a povestit Damian Drăghici.

„Am fost umilit de foarte multe ori”

Perioada respectivă nu a fost deloc ușoară pentru artist, însă a crezut în visul lui. Damian Drăghici a avut momente în care a cedat psihic și a fost umilit în repetate rânduri, dar și-a găsit puterea de a merge mai departe, indiferent de obstacolele pe care le-a avut.

„Am fost umilit de foarte multe ori. Au fost momente în care am spart naiul, l-am făcut bucăți, de nervi, de frustrare. De două ori am spart naiul de supărare. De multe ori plângeam. A fost foarte greu! Eu mi-am propus ceva și ăla era visul meu. Trebuie să crezi în tine! Nimeni nu o să creadă în tine mai mult decât crezi tu în tine”, a mai spus artistul.

