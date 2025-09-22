Chiar înainte ca show-ul să debuteze pe micile ecrane, Dan Alexa a stat de vorbă cu Libertatea și a oferit câteva detalii din spatele camerelor de filmat, dezvăluind ce se întâmplă cu adevărat la Asia Express 2025.

„Te simțeai cumva umilit”, spune Dan Alexa despre ce a trăit la Asia Express 2025

Întrebat care au fost părțile rele din emisiunea de la Antena 1, fostul fotbalist, care în prezent este antrenor, a vorbit și despre cum s-a descurcat cu doar un euro pe zi. Asta după ce o întreagă carieră a câștigat mii și chiar zecii de mii de euro lunar.

„Părți rele… te scoate total din zona de confort. Adică ești obișnuit cu o rutină… Și la mine rutina era în ani, adică n-a fost de șase luni. Adică ani de zile făceam aceleași lucruri, aceleași tabieturi… Aveam confortul meu! Dintr-odată m-am trezit că am un euro pe zi, n-am cazare, n-am mâncare, n-am telefoane.

Nu te descurci cu un euro pe zi, dar înveți să rabzi. Despre asta este vorba. Înveți să ceri… Eu cu Gabi Tamaș am avut o problemă foarte mare cu asta, pentru că noi nu suntem obișnuiți să cerem. Aici a fost o problemă… Poate că sunt și rușinos, dar era și din orgoliu, că ne refuzau la cazării, am avut și trei ore în care nu ne primeau… Nu e confortabil, te simțeai cumva umilit și după aceea apărea imediat orgoliul. Era altă poveste…”, a spus Dan Alexa în exclusivitate pentru Libertatea.

„Chirurgul” se bucura dacă dormea pe jos în emisiunea de la Antena 1

Sportivul care a fost poreclit „Chirurgul” și a evoluat la echipe precum Rocar București, Poli Timișoara, Universitatea Craiova, Dinamo București, Rapid Bcurești, Beijing Guoan (China) sau Anorhosis Famagusta (Cipru) ne-a dezvăluit și că tot ce se întâmplă la Asia Express nu poate fi comparat cu niciun cantonament în care a mers pe vremea când juca fotbal.

„Nu se compară. Nu ai cum! În cantonament ai mesele, ai patul tău, ai toalete. Acolo ai nesiguranța, în primul rând, că nu găsești… Adică la un moment dat te bucurai și să dormi pe jos”, a încheiat Dan Alexa interviul pentru Libertatea.

