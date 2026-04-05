Prezentatorul a recunoscut că el și soția sa, Monica, nu au fost inițial convinși de direcția sportivă aleasă de fiul lor. Cu toate acestea, ambiția și determinarea lui Andrei au schimbat complet perspectiva părinților.

Astăzi, adolescentul în vârstă de 15 ani este considerat unul dintre tinerii promițători din tenisul românesc.

„Andrei face tenis, e dorința lui și e cea mai mare bucurie și pasiune. El a făcut sport de când s-a născut. L-am dus la înot de la 8 luni, la baby spa-urile din oraș (…) până la 8 ani. A intrat la un program profesionist de înot și în momentul în care a învățat absolut toate stilurile, trebuia să ne apucăm de performanță, am zis poate polo… (…) Am zis fotbal, la Dinamo, încercasem tenis la 5 ani, la Pescariu.

Apoi, pe la 8 ani și jumătate, a reluat tenisul, dar eu mă gândeam așa, că să meargă o dată pe săptămână… După o jumătate de an, a venit antrenorul lui să-l bage la un concurs. S-a dus și l-a câștigat. L-a câștigat și pe al doilea. La fotbal, nu prea îi plăcea și a rămas la tenis. Și de-atunci a pornit toată nebunia asta, pe care noi n-am înțeles-o la început și nu am avut niciodată dimensiunea acestei nebunii numite tenis”, a spus Dan Capatos în emisiunea „Cancan Exclusiv”.

Performanță la o vârstă fragedă

Rezultatele nu au întârziat să apară. La doar 14 ani, Andrei a reușit o performanță impresionantă: a câștigat primul său turneu de tenis la categoria seniori, un rezultat care i-a adus recunoaștere și atenția specialiștilor din domeniu. Pentru Dan Capatos, acest moment a fost unul definitoriu, confirmând că fiul său este pe drumul cel bun.

Jurnalistul a vorbit și despre sacrificiile pe care le implică sportul de performanță: antrenamente intense, disciplină, dar și presiunea competițiilor. Cu toate acestea, Andrei pare pregătit să facă față tuturor provocărilor, iar evoluția sa nu a trecut neobservată de nume importante din lumea tenisului.

„Se ajunge la niște costuri, și cei care au copii în tenis știu treaba asta. Când m-am întâlnit cu Andrei Pavel, când m-am dus să-l calibreze un pic și să se uite la el, a zis: «Bă, ia-ți pamperși!», zic «Ce vrei, mă, să zici?», zice «Vezi că are talent, acum pregătește-te să poți să susții treaba asta. De la 14-15 ani, trebuie să ai 100.000 de euro pe an».

Pentru că, în tenis, doar cerul e limita… Cu echipamentul are noroc, este singurul copil sponsorizat de Nike la vârsta lui, și tehnic… Dar astea sunt cele mai mici cheltuieli”, a mai spus Dan Capatos pentru sursa citată.