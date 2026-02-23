„Mulțumesc pentru urările de azi! Când aveam 25 de ani eram bătrân pentru copii. Azi, la 55 sunt tânăr pentru bătrâni… Cățelușul de jucărie din poză mi l-a luat tata și mama a avut grijă să nu-l pierd. Tata s-a stins… Mama are 80 de ani.

Jucăria asta o să ne supraviețuiască tuturor. Obiectele trăiesc mai mult decât noi și rămân martorii tăcuți ai trecerii noastre. Obiectele rămân neschimbate. Nouă timpul ne schimbă trupul, dar noi nu ne schimbăm deloc. Asta e marea derută a vieții! Puștiul din fotografie poartă numele meu”, a scris Dan Negru pe contul de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Anul trecut, în prag de aniversarea lui, Dan Negru a dezvăluit de ce toată lumea spune despre el că este zgârcit.

„Îmi place porecla de zgârcit. Îmi amintesc și cum am primit-o. Acum vreo 30 de ani, cu primii mei bani câștigați în televiziune, am început să cumpăr cărămizi și pământ, în vreme ce alți colegi de-ai mei și-au cumpărat mașini.

M-au miștocărit mulți atunci spunându-mi că sunt zgârcit că nu-mi iau mașini. Așa mi-am primit porecla de zgârcit. Nu-mi pare rău. Nu știu dacă o mașină de acum 30 de ani mai are valoare azi, dar știu că un teren și-a păstrat valoarea. De asta zgârcenia e diferită. Depinde de care parte a banului ești”, a spus Dan Negru pentru Click.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE