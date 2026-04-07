Spre exemplu, puțini sunt cei care știu că Dan Negru a avut o copilărie împlinită și că toți cei care vorbesc acum despre neajunsurile de pe vremuri au pierdut, de fapt, bucuria vieții.

Dan Negru a avut o copilărie împlinită

„Am avut o copilărie împlinită. Mă sunau unii să mă invite la conferințe în care să vorbesc despre greutățile copilăriei… I-am refuzat, pentru că am avut o copilărie fericită, nu mi-a lipsit nimic. E o modă acum să vezi actori, vedete, personalități care-și povestesc viața plină de depresii. Am pierdut bucuria vieții…”, a spus Dan Negru în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat ce i-ar spune adolescentului Dan Negru dacă ar avea această ocazie și s-ar putea întoarce în timp, prezentatorul de la Kanal D a fost sincer: „Dănuț, ai un înger păzitor puternic și influent. Nici nu-ți imaginezi cât de mult o să te ajute în anii care vor veni. Dănuț, o să fie bine!”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Dan Negru a dezvăluit, în exclusivitate pentru Libertatea, și care este cuvântul din limba română care-i pune pe români în dificultate, dar și care ar fi cea mai importantă călătorie pentru el.

„Echilibrul e cuvântul pe care românii au uitat să-l mai folosească. Cea mai importantă călătorie e aia spre tine însuți. N-am făcut-o din cauza zgomotului din jur”, a afirmat vedeta.

Cum se simte prezentatorul în București și în Timișoara

În final, prezentatorul de la Kanal D a spus cum se simte în București, dar și care este cel mai frumos oraș din lume, din punctul lui de vedere.

„De vreo 25 de ani sunt plecat în delegație în București din Timișoara. Așa mă consider, plecat în delegație. Acasă pentru mine e Timișoara, așa cum e orașul ăla, lovit de administrații incompetente de 30 de ani, rămâne cel mai frumos oraș din lume.

Mereu mă bucură oamenii de la mine de acasă și de vreo 35 de ani mă întristează autoritățile. Am mereu impresia că e o luptă între oameni și autorități. Îmi plac oamenii orașului. Ei păstrează forța Timișoarei”, a încheiat Dan Negru interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE