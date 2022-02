În urmă cu ceva timp, când lucra la Antena 1, Dan Negru și-a dorit să spulbere misterul, să spună câți bani primește din televiziune, ce salariu are. I-a propus și Andreei Esca, celebra prezentatoare de la PRO TV, să facă asta. Nu s-a întâmplat, nici până acum nu știm cât câștigă cei doi.

„Ce mă enervează cel mai tare e că nu sunt publice salariile! Mie mi-ar plăcea să fie publice, adică să nu existe confidențialitatea aia. Eu sunt primul care aș veni, i-am și zis la un moment dat Andreei Esca să ieșim amândoi cu salariile. Jimmy Fallon, de exemplu, zice cât câștigă. A început San Remo zilele astea, ăia își fac publice câștigurile!”, a dezvăluit Dan Negru pentru cancan.ro.

În același interviu, prezentatorul a vorbit și despre cariera lui de ani pe micul ecran. A spus ce calități are, cum a ajuns să fie unul dintre cei mai cunoscuți moderatori din România. „Eu nu sunt deloc un prezentator șarmant sau genial. Nu sunt deloc un prezentator cu har. Mihaela Rădulescu, Brenciu, sunt oameni care au har, eu nu am. Eu știi ce am? Am hărnicie!

Eu am fost harnic în jurul formatelor, am săpat în jurul lor, le-am construit și am încercat să fac formatul să fie un versant al unui munte, iar eu să fiu celălalt versant, cât de mult am putut. Am fugit ca să se întâlnească în vârf cei doi versanți ai muntelui, am fost harnic.

Am schimbat formatele după chipul și asemănarea mea, și atunci publicul avea senzația că ăla era un format construit pentru mine și făcut de mine. Asta a fost tot, dacă există vreun truc! N-am fost deloc genial, șarmant sau atractiv! Teo, spre exemplu, e un prezentator genial, e un «one man show», eu depind de formate!”, a mai adăugat Dan Negru.

Dan Negru, ironie despre presupusul său salariu de la Kanal D

Pe 27 ianuarie, Dan Negru a fost invitat în emisiunea „Teo Show”, la prima apariție a lui la Kanal D. Teo Trandafir și Bursucu, cei doi prezentatori, au așteptat-o cu brațele deschise pe noua vedetă Kanal D. Mulți ani, Teo Trandafir și Dan Negru au lucrat la televiziuni rivale, așa că niciodată nu au apărut împreună pe post până acum.

În cadrul acestei emisiuni, Dan Negru a făcut însă o ironie după ce s-a zvonit în presă că ar câștiga lunar 25.000 de euro la noul post TV. „Lumea televiziunii e frumoasă și e mică. Banii sunt mulți. Se câștigă. Ați văzut și voi ce se scrie. Îmi amintesc când am prezentat festivalul Callatis. Am prezentat Callatis. Era un articol pe prima pagină în care scria: Negru câștigă 500.000 de dolari să prezinte Callatisul. Păi, pe suma asta cumpăram toată Mamaia”, a declarat Dan Negru pe post.

