Astăzi, 27 ianuarie, Dan Negru a fost invitat în emisiunea „Teo Show”. Teo Trandafir și Bursucu, cei doi prezentatori, au așteptat-o cu brațele deschise pe noua vedetă Kanal D. Mulți ani, Teo Trandafir și Dan Negru au lucrat la televiziuni rivale, așa că niciodată nu au apărut împreună pe post până acum.

Celebrul prezentator a dezvăluit în direct la Kanal D că Teo a fost una dintre persoanele care au reușit să-l convingă să facă această schimbare importantă din viața lui profesională.

„Unul dintre prietenii care știau că vreau să fac o schimbare majoră în viața mea a fost Teo. Nu povestim de o lună, două, ci de multă vreme”, a declarat Dan Negru la Kanal D, conform wowbiz.ro.

„Îmi trimite la un moment dat un mesaj din senin, scria: «Vin!» și cu o inimă roșie. Mesajul original a fost din 2017. Ai recitit mesajele noastre și ai ajuns aici”, a adăugat prezentatoarea.

În cadrul acestei emisiuni, Dan Negru nu a dezvăluit ce emisiune va modera la Kanal D. Prezentatorul a făcut însă o ironie după ce s-a zvonit în presă că ar câștiga lunar 25.000 de euro la noul post TV.

„Lumea televiziunii e frumoasă și e mică. Banii sunt mulți. Se câștigă. Ați văzut și voi ce se scrie. Îmi amintesc când am prezentat festivalul Callatis. Am prezentat Callatis. Era un articol pe prima pagină în care scria: Negru câștigă 500.000 de dolari să prezinte Callatisul. Păi pe suma asta cumpăram toată Mamaia”, a declarat Dan Negru pe post.

„Mi-au plăcut vorbele colegilor voștri. Hai să fie o călătorie frumoasă. Vibe-ul ăsta se transmite. Am întâlnit oameni extraordinari aici, oameni pe care îi știu de-o viață”, a mai spus Negru, potrivit fanatik.ro.

Dan Negru, regele audiențelor în două țări

Format la școala de televiziune Valeriu Lazarov și reprezentant valoros al unei generații de aur de oameni de TV, celebrul prezentator s-a aflat la cârma unor formate internaționale de anvergură precum „Guess My Age”, „Beat The Blondes”, „Who Wants to Be a Millionair”, „Ciao Darwin”, „Star Factory”, „Deal or No Deal”, „Minute to Win It”, „Money Drop”, „Lets Make a Deal”. A fost supranumit „regele audiențelor” datorită reușitelor obținute de-a lungul timpului, atât în România, cât și în Republica Moldova. A fost inclus în Top Host European Broadcast datorită faptului că a prezentat simultan, în două țări (România și Republica Moldova), formate TV internaționale care au fost lider de audiență.

Dan Negru e pregătit să le ofere celor de acasă, din fața micilor ecrane, entertainment pur și reîntâlnirea cu unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune. Anul 2022 vine, așadar, cu surprize uriașe pentru telespectatorii Kanal D, care vor avea parte de noi experiențe totale în ceea ce privește spectacolul TV la superlativ.

