Dan Negru împlinește 55 de ani. De ce postează rar imagini cu familia lui. „Am primit oferte financiare serioase”

Dan Negru nu a postat niciodată fotografii cu mama lui, iar acum a explicat de ce a ales să nu facă asta. „Postez rar spre deloc poze cu familia mea. Am primit oferte financiare serioase, ultima dată am avut ofertă să apărem într-o reclamă la niște sucuri. Nu ne-am băgat. Îi las pe copiii mei să-și trăiască copilăria liniștiți și pe mama să-și trăiască bătrânețea liniștită. E destul expunerea mea mare și la TV și în online”, a declarat Dan negru pentru Click.

Codruța, soția lui Dan Negru, este medic stomatolog, iar prezentatorul TV are numai cuvinte de laudă la adresa acesteia. Chiar dacă el este nelipsit din spațiul public, Dan a ales altă variantă pentru familia lui, discreția.

„Nici Codruței, soției mele, nu i-am promovat niciodată clinica de stomatologie, deși paginile mele de social media au comunități uriașe, de câteva milioane de urmăritori. Mă bucur că e un medic bun, care n-are nevoie de reclamă. Îmi las familia să-și trăiască viata liniștită. Se poate și așa”, a spus Dan Negru.

Puțini sunt cei care știu ce studii are Dan Negru. „Ultima năzbâtie școlară am făcut-o „la bătrânețe”, pe la vreo 47 de ani, când am făcut trei ani de doctorat în Jurnalism. Nimeni nu m-a întrebat vreodată despre diplome, dar anii de școală mi-au „uns” rotițele.

Am întâlnit profesori admirabili, unul dintre profesorii cu care mi-am dat licența a fost Șerban Foarță, cel care a compus versurile Phoenix, „Mica Țiganiadă”, a mai adăugat Dan pentru sursa citată.

