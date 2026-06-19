Noul sezon al show-ului nu va mai începe la ora 23.00, așa cum era înainte, ci de la ora 21.00, în fiecare sâmbătă și duminică, imediat după emisiunea „Casa Iubirii”, cu noi concurenți pasionați de cuvinte și definiții, aducând mai aproape de telespectatori suspansul, momentele memorabile și buna dispoziție care au consacrat cel mai iubit quiz show din România.

„Suntem pregătiți! Noi cu vorbele, dar important e ca invitații mei să fie pregătiți cu cuvintele! Nu e despre vârstă, corect? Am văzut oameni aici, 80 de ani, minte brici, și am văzut puști de 19, bătrâni…”, spune prezentatorul Dan Negru în debutul emisiunii.

În ediția de sâmbătă, o funcționară, un administrator de sisteme IT, două profesoare și un cadru militar în rezervă vor intra în „ringul definițiilor”. Cu stilul său inconfundabil, amfitrionul Dan Negru reușește ca de fiecare dată să transforme jocul într-o experiență accesibilă pentru toți concurenții, indiferent de parcursul lor.

Dan NegruIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

„Batonașe uscate de pâine”, „A dori ceva foarte mult”, „Zarzavaturi folosite la gătit”, „Tip de arbore rășinos”, „Eveniment neașteptat presărat cu încercări și emoții” și „Bunătăți umplute, tradiționale sau adaptate” sunt doar câteva dintre definițiile pe care telespectatorii le vor parcurge alături de concurenți.

De acasă pare ușor, însă la „pupitrul cuvintelor” emoțiile își fac simțită prezența. Ediție de ediție, întâlnirea televizată a lui Dan Negru cu concurenții show-ului a devenit una dintre cele mai îndrăgite tradiții de weekend ale românilor, în care se îmbină relaxarea, distracția și testarea cunoștințelor.

Dincolo de exercițiile de agerime a minţii, emisiunea unește generații în fața micului ecran. Copii, părinți și bunici trăiesc alături de concurenți emoția celui mai simplu și ușor de înțeles quiz show.

„E despre oameni deștepți «Jocul cuvintelor»”, conchide prezentatorul, la finalul ediției, după aflarea câștigătorului.

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