Potrivit Poliției Naționale din Spania, familia formată din doi adulți și un copil a petrecut 11 nopți într-un complex hotelier din stațiunea San Bartolomé de Tirajana, după care a părăsit unitatea fără ca plata să poată fi procesată.

Rezervarea a fost făcută direct pe site-ul hotelului, iar la momentul rezervării a fost furnizat un număr de card bancar ca garanție.

Însă, la finalul vacanței, hotelul nu a reușit să încaseze suma aferentă sejurului.

Administratorii hotelului au raportat că o familie formată din doi adulți și un copil a părăsit complexul după un sejur de 11 nopți fără a achita nota de plată.

Reprezentanții hotelului au încercat ulterior să contacteze turiștii, însă fără succes.

După sesizarea făcută de hotel, Poliția Națională din Spania a demarat o anchetă și a identificat una dintre persoanele implicate înainte ca aceasta să părăsească insula.

Imaginile publicate de autorități o arată pe femeie în momentul în care este reținută pe Aeroportul Gran Canaria.

Ulterior, aceasta a fost transportată la secția de poliție din Maspalomas și prezentată autorităților judiciare, fiind cercetată pentru suspiciuni de fraudă.

În comunicatul transmis după incident, Poliția Națională din Spania a subliniat că tratează cu seriozitate astfel de cazuri și că protejarea industriei turistice reprezintă o prioritate.

Autoritățile spaniole nu au făcut publică identitatea femeii, dar au confirmat că este de naționalitate irlandeză, conform Sur.

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