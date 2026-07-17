Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 18 – 24 iulie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 18 – 24 iulie 2026

Zodia Berbec. Deplasări făcute în mare grabă, dispute în legătură cu aplicarea unei măsuri legale, purtată mai ales pe drumurile din afara țării. Berbecii vor fi hiperactivi și vor contribui la nașterea unor stridențe defavorabile intereselor lor din acel moment. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 18 – 24 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 18 – 24 iulie 2026

Zodia Taur. Perioadă calmă și echilibrată în plan afectiv, ceea ce persoanelor suprasolicitate de viața socioprofesională li se va părea o adevărată binecuvântare. Bucurii ale vieții de fiecare zi trăite într-un registru moderat și controlat. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 18 – 24 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 18 – 24 iulie 2026

Zodia Gemeni. Deși nativii vor dori să păstreze armonia în relațiile cu familia din care provin, aceștia se vor confrunta cu situații, mărunte ca importanță, care le vor pune strategia la încercare, dar cărora vor trebui să le acorde atenție. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 18 – 24 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 18 – 24 iulie 2026

Zodia Rac. Dialoguri pe teme administrative sau din activitățile curente; cei tineri vor avea parte de situații favorabile lor, în cazul în care vor susține examene, teste, verificări în vederea admiterii într-o formă de învățământ sau angajarea într-un loc de muncă. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 18 – 24 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 18 – 24 iulie 2026

Zodia Leu. Procyon este considerat o stea norocoasă, astfel că beneficiul unor știri, informații, avertismente sau cunoștințe într-un domeniu delicat poate fi un pas important pentru a ajunge la rezoluții corecte. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 18 – 24 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 18 – 24 iulie 2026

Zodia Fecioară. Luna, în tranzitul ei prin zodia Fecioarei, alături de planeta Venus, va crea un cadru plăcut, ordonat, care le va da nativilor o senzație de ordine și de normalitate. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 18 – 24 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 18 – 24 iulie 2026

Zodia Balanță. Plasată în casa a X-a, ea va face o combinație intensă cu Soarele care îi va susține pe nativi în dorința lor de a se impune în viața socială prin evenimente speciale sau prin inițiative care să scoată la iveală calitățile lor. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 18 – 24 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 18 – 24 iulie 2026

Zodia Scorpion. Luna va tranzita casa I a personalității Scorpionilor și le va rafina mijloacele de exprimare dar va fi parte și la funcționarea mai multor cuadraturi și opoziții pe semnele Fixe care vor pune accente imperative pe profesie. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 18 – 24 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 18 – 24 iulie 2026

Zodia Săgetător. Soarele va face conjuncție cu steaua fixă Procyon, postură astrală care indică o atitudine curajoasă, faimă, bogăție, noroc și avansări bruște dar indică și riscul unei căderi rapide dintr-o poziție înaltă. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 18 – 24 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 18 – 24 iulie 2026

Zodia Capricorn. Șanse pentru rezolvarea unei chestiuni care ține de pregătirea profesională sau de învățare; șansa de a face deplasări pentru lărgirea orizontului de cunoaștere în afara țării (cursuri, conferințe, ateliere, școli de vară). Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 18 – 24 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 18 – 24 iulie 2026

Zodia Vărsător. Soarele, în conjuncție cu steaua fixă Procyon, plasată în casa a VI-a a muncii și a activității profesionale curente, îi va ajuta pe nativi să-și consolideze statutul la locul de muncă. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 18 – 24 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 18 – 24 iulie 2026

Zodia Pești. Deși denumită, „în popor” stea a norocului, ea aduce mai mult bogăție dar și trufie, ambiție și încăpățânare, tendințe de comportament care ar putea fi observate la unele persoane ca niște ciudățenii de moment. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 18 – 24 iulie 2026.

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