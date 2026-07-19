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Artista a apărut în genunchi, pe Internet, iar mesajul pe care l-a transmis este unul extrem de puternic. Pe18 iulie, Claudia Pătrășcanu a mers la mormântul Sfântului Paisie și le-a explicat tuturor urmăritorilor săi cât de încărcată de energie a fost întreaga călătorie.

„Cu câteva luni în urmă, în timp ce eram într-o mică vacanță, mi-a apărut întâmplător o imagine cu Sfântul Paisie. Am ales să rămân toată ziua în hotel și să îi urmăresc viața. Am plâns de la început până la sfârșit, fără să mă ridic măcar o clipă.

Atunci am simțit în inimă un singur gând: trebuie să ajung la el. Astăzi, stând la rând pentru a mă închina la mormântul său, o mare rabdare m-a cuprins. Am simțit o pace în suflet…și o bucurie imensa. Am plâns din nou, dar de această dată de recunoștință. Nici nu mai știam pentru ce să mă rog mai întâi”, a scris Claudia Pătrășcanu, pe Instagram.

„Privind spre locul în care odihnește, am simțit aceeași blândețe și aceeași bucurie pe care le vedeam pe chipul lui în film, atunci când îi întâmpina pe oameni. Ii servea cu ceva dulce ,iar in gradina lui mirosea numai a busuioc. Măicuțele încă păstrează această tradiție și bucurie… servindu-ne cu putin dulce și un pahar cu apă. Dacă Dumnezeu vă pune în inimă acest gând, mergeti!”, se mai arată în postarea vedetei.

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