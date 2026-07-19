Vedete din România care au avut probleme cu legea. Cum le-a fost pătată imaginea!

Lidia Buble a avut probleme recente cu legea în septembrie 2024, când i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 60 de zile și a primit o amendă de 990 de lei după ce nu a acordat prioritate de trecere în trafic.

De asemenea, în noiembrie 2022, artista a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității pentru mituirea unor polițiști rutieri.

Dorian Popa a fost condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani, și la 60 de zile de muncă în folosul comunității (executate în 2026), după ce a fost depistat conducând sub influența substanțelor interzise.

Dorian Popa a fost condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani, și la 60 de zile de muncă în folosul comunității (executate în 2026), după ce a fost depistat conducând sub influența substanțelor interzise.

În primăvara anului 2023, Ana Morodan (,,Contesa Digitală”), creatoarea de conținut a fost protagonistul unui scandal uriaș după ce a fost oprită de polițiști în trafic.

Aceasta s-a ales cu dosare penale după ce a condus cu permisul suspendat, a refuzat recoltarea de probe biologice și a fost depistată sub influența alcoolului și a unor substanțe psihoactive (sedative).

Cunoscutul interpret de manele, Florin Salam, a fost în atenția procurorilor DIICOT în mai multe rânduri, fiind anchetat în trecut în dosare ce vizau consumul de substanțe interzise

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Adina Buzatu, creatoarea de modă, a fost vizată de procurorii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri, aducând la acea vreme un prejudiciu important bugetului de stat prin folosirea unor firme fantomă.

Mihaela Rădulescu a fost cercetată penal în trecut de DIICOT (ulterior primind neînceperea urmăririi penale) pentru complicitate la presupuse fapte de spălare de bani și favorizarea infractorului, alături de fostul ei partener.

Florin Chilian a fost cercetat penal și trimis în judecată pentru evaziune fiscală, fiind acuzat de un prejudiciu adus bugetului de stat (procesele și acuzațiile au fost intens mediatizate, după cum arată Adevărul).

Cheloo a avut de mai multe ori probleme cu legea

În 2017, cântărețul a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare după ce a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DIICOT pentru fapte legate de consum și complicitate la trafic de droguri. În 2025, Rapperul a intrat în atenția autorităților după ce a provocat un scandal și a ieșit pozitiv la un test rapid pentru substanțe interzise efectuat de polițiști.

În 2026, artistul a fost imobilizat de polițiști și dus la secția de psihiatrie după ce a încercat să fugă dintr-un spital din Câmpina unde se afla sub observație. Incidentul a escaladat după ce a ieșit din unitatea medicală, fiind ulterior preluat de forțele de ordine.







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