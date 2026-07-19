Calcule matematice refăcute

Proiectul face parte dintr-o investiție finanțată din fonduri europene, cu o valoare totală de aproape 10 milioane de euro. Decizia de a amplasa „borna zero” a României a fost luată după ce profesorul universitar Alexandru Boroiu (Universitatea din Pitești) a dovedit, în 2012, prin calcule matematice, că centrul României este la Făgăraș și nu la Dealu Frumos, în județul Sibiu, cum se știa până atunci.

Datele au fost confirmate în anul 2021, când Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a calculat poziţia centrului geografic al țării şi a indicat ca acesta este la Făgăraş.

La începutul lunii iulie 2026, administrația locală din Făgăraș a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea de Management a Programului „Regiunea Centru 2021 – 2027”, două contracte ce vizează finanțarea continuării lucrărilor de restaurare și punere în valoare a Cetății Făgărașului și extinderea spațiilor verzi ale municipiului prin transformarea parcului Regina Maria într-un obiectiv turistic.

Catargul înalt de 30 de metri, pe care va fi arborat drapelul național și care va fi amplasat în centrul unui parc amenajat în forma hărții României

Centrul României în Parcul „Regina Maria”

Proiectul „Amenajare/modernizare/extindere spații verzi la nivelul municipiului Făgăraș” are o valoare totală de 5,9 milioane de lei lei, din care valoarea finanțării europene nerambursabile din Fondul European de dezvoltare Regională (FEDR) este de 4,1 milioane de lei, iar valoarea finanțării nerambursabile din bugetul de stat este de 640.368 de lei, diferența până la valoarea totală din contribuția beneficiarului.

Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este luna octombrie 2028. Prin acest proiect se urmărește reamenajarea unui teren în paragină și extinderea și reabilitarea parcului „Regina Maria”. Conceptul propune amenajarea unui spațiu verde tematic de 30.739 de metri pătrați, configurat după modelul hărții României.

Parcul va fi configurat după modelul hărții României

„În cadrul complexului format din noul Stadion, Vechiul Stadion și Parcul Regina Maria va prinde contur un parc tematic inspirat de harta României. Cele șapte regiuni istorice vor fi reprezentate prin plantații specifice, oferind vizitatorilor o experiență care îmbină recreerea cu educația și promovarea identității naționale. În apropierea locului considerat centrul geografic al României va fi amplasat un catarg pentru arborarea drapelului național și o bornă kilometrică din piatră cioplită, care va marca simbolic acest punct de referință”, spune Gheorghe Sucaciu, primarul municipiului Făgăraș.

Intervenția va mai cuprinde alei pietonale, iluminat stradal, obiecte de mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi). Pentru executarea lucrărilor și a noilor alei sunt necesare lucrări de terasamente și suprastructură și se va pune un accent deosebit pe plantarea de copaci.

„Proiectul introduce în registrul spațiilor verzi a unei suprafețe semnificative ca spațiu verde aferent unei grădini parțial botanice. Principalii beneficiari ai proiectului sunt localnicii, turiștii și mediul de afaceri ce își desfășoară activitatea în arealul vizat de proiect, municipiul Făgăraș fiind atestat ca stațiune turistică de interes local. Cele mai recente date referitoare la populația după domiciliu la 1 ianuarie 2025 indică 35.652 de locuitori, iar conform celor mai recente date referitoare la suprafața spațiului verde la nivel de municipiu rezultă 99.260 de hectare”, se precizează în documentația proiectului.

Parcul Făgăraș acum

Restaurare la Cetatea Făgărașului

Al doilea proiect – „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al municipiului Făgăraș, Ansamblul arhitectural Cetatea Făgărașului – Castel și Corp Gardă Nord, Corp Gardă Sud și Turn intrare Poartă” – are o valoare totală de 43,5 milioane de lei, din care valoare finanțării europene nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 18,2 milioane de lei. Restul banilor vor fi alocați de la bugetul de stat și prin contribuția beneficiarului.

Potrivit finanțatorului, Cetatea Făgărașului este unul dintre monumentele cele mai cunoscute și reprezentative ale Transilvaniei. Cu toate acestea, numeroase spații ale ansamblului nu au fost încă restaurate și integrate corespunzător în circuitul de vizitare, ceea ce limitează considerabil experiența publicului și reduce potențialul ansamblului de a deveni un pol cultural și educațional complet.

Cetatea Făgărașului

Investiția prevede lucrări pentru restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a spațiilor incluse în aria de intervenție din cadrul Castelului cu turnurile de colț – incinta interioară, precum și a Bastionului Toboșarului, Corpului de Gardă Sud, Turnului Poartă, Corpului de Gardă Nord, Bastionului Pană și Bastionului cu Paie din cadrul Incintei bastionare (incinta exterioară), cu turnul de poartă și clădirile anexe.

Concret, intervențiile constau în: eliminarea betoanelor neconforme, realizarea săpăturilor controlate, sprijinirea arcelor, bolților și planșeelor istorice, injectarea fisurilor și refacerea zidăriilor de epocă din cărămidă și piatră, tratamente de protecție (biocidare, hidrofugare), refacerea treptelor și pardoselilor din cărămidă presată, montarea tâmplăriilor din lemn, refacere și ale șarpantelor și învelitorilor și instalarea sistemelor tehnice necesare funcționării spațiilor.

De asemenea, se vor realiza amenajări exterioare peisagistice, alei, trotuare, gazon, iar la interior se vor instala sisteme de încălzire și un grup electrogen. Pentru promovarea monumentului se vor realiza și materiale informative tipărite dar și reconstrucția digitală a spațiilor cetății asupra cărora se intervine pentru a defini un tur virtual complet al Cetății Făgărașului care va fi accesibil pe platformele on-line ale primăriei și cetății.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Cele două contracte de finanțare pe care le-am semnat, deși par diferite, concură pentru creșterea atractivității municipiului în rândul turiștilor și al investitorilor. Valoarea cumulată a celor două proiecte, cel pentru reabilitarea Parcului Regina Maria și cel pentru restaurarea și punerea în valoare a unei secțiuni din Cetatea Făgăraș, este de aproape 10 milioane de euro. În ceea ce privește Cetatea Făgărașului, am semnat acum al doilea contract de finanțare, ceea ce ridică valoarea totală a finanțării nerambursabile doar pentru acest monument istoric la peste 13,5 milioane de euro”, afirmă Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru. Foto: business-adviser.ro

Cum a fost identificat centrul țării

Profesorul universitar Alexandru Boroiu fost primul care a abordat riguros problema centrului geografic al României. A folosit metoda din mecanică pentru determinarea centrului de greutate al suprafețelor complexe, aplicând modelul sferic pentru suprafața pământului și a aproximat conturul României prin coordonate geografice, folosind programul Google Earth.

Pe baza acestor coordonate, a obținut prin calcul matematic (similar calculului centroidului unei figuri geometrice complexe) latitudinea și longitudinea medie ale suprafeței țării. Ulterior, a identificat faptul că două coordonate – 45°48’21,6″ N / 24°59’17,6″ E – localizate în sudul orașului Făgăraș, pe un teren agricol situat între combinatul chimic și DJ 104B, drumul dintre Făgăraș și satul Ileni, reprezintă centrul geografic al țării.

„Prin această metodă proprie a fost identificat pentru prima dată cu precizie ridicată acest punct, constatându-se faptul că el este situat destul de departe de zona în care se crede că ar trebui să se afle (au rezultat distanţele de 31,3 km faţă de Dealu Frumos şi 31,1 km faţă de Viscri – practic, cele 3 puncte constituie un triunghi echilateral)”, afirmă Boroiu în studiul prin care explică calculele, publicat în buletinul Asociației Generale a Inginerilor din România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE