Pericolele din spatele unei ferestre deschise

Deși tentația de a lăsa aerul de afară să răcorească dormitorul este mare în serile toride, această decizie poate atrage numeroase probleme.

Zgomotul produs de traficul rutier, vocile nocturne sau insectele care pătrund în cameră pot întrerupe ciclurile naturale ale somnului, ducând la treziri frecvente, nopți insuficient dormite și o stare de oboseală persistentă.

Un alt factor ignorat adesea este poluarea fonică. Conform specialiștilor, aceasta poate stimula producția unor hormoni ai stresului, precum cortizolul și adrenalina, ceea ce, pe termen lung, poate favoriza apariția unor afecțiuni cardiovasculare.

Cum să dormi bine fără să deschizi fereastra

Din fericire, există soluții practice pentru a menține dormitorul răcoros și confortabil fără a deschide fereastra.

Aerisiți camera dimineața devreme sau seara târziu, când temperaturile sunt mai scăzute;

Țineți jaluzelele sau draperiile trase pe timpul zilei pentru a evita pătrunderea căldurii;

Investiți într-o lenjerie de vară, cum ar fi cearșafuri subțiri și saltele care permit circulația aerului;

Folosiți ventilatoare silențioase pentru a menține o temperatură confortabilă în cameră.