Povestea are opt ani și, din păcate, prea mulți vinovați pentru un singur făptaș.

Totul pornește din 2018, când Curtea Constituțională a scos din lege o prevedere privind întreruperea prescripției. Parlamentul avea un termen constituțional să repare golul rămas. Nu a făcut-o. Ani la rând. Așa a apărut vidul legislativ pe care, în absența unei reacții politice, cineva tot trebuia să-l acopere.

Acel cineva a fost Înalta Curte, care în 2022 a decis, printr-o hotărâre de principiu, că lipsa cauzelor de întrerupere trebuie tratată ca lege penală mai favorabilă și aplicată retroactiv, până în 2014. Rezultatul: potrivit presei, mii de dosare penale s-au închis din 2022 încoace pe motiv de prescripție, printre ele și cauze de corupție și fraudă considerate emblematice.

CJUE a intervenit prima dată în 2023, în hotărârea Lin I, spunând instanțelor române să aplice deciziile Curții Constituționale, dar nu neapărat construcția interpretativă a Înaltei Curți. Instanțele au continuat totuși să aplice soluția ÎCCJ – nu pentru că ar fi fost convinse că e corectă, ci de teama Inspecției Judiciare. Când respectarea dreptului european costă mai mult, profesional, decât ignorarea lui, alegerea devine previzibilă.

Ieri s-a dat a doua repriză. CJUE a stabilit din nou că extinderea prescripției pentru perioada 2014-2018, așa cum a construit-o Înalta Curte, nu e compatibilă cu dreptul Uniunii, cel puțin în materia fraudelor grave care afectează bugetul comun. Hotărârile deja definitive rămân definitive – Curtea nu le repune în discuție, oricât de nedrept ar părea asta victimelor din acele dosare. Dar un dosar aflat încă în recurs în casație nu e un dosar închis, iar acolo interpretarea ÎCCJ nu mai poate fi invocată pentru a scăpa de răspundere penală.

Reacțiile de după au fost previzibile. Înalta Curte a transmis că a acționat mereu cu bună-credință și cu respect pentru standardele europene – genul de comunicat pe care instituțiile îl dau exact când tocmai au fost contrazise pentru a doua oară. Președintele UNBR, Traian Briciu, a nuanțat lucrurile spunând că, în afara fraudelor cu fonduri europene, instanțele vor continua probabil să aplice soluția din 2022. Iar președintele Nicușor Dan a pus vina, în principal, pe Parlament, care nu a corectat legislația în termenul constituțional. Are dreptate parțial – dar Parlamentul nu a interpretat retroactiv legea, iar Înalta Curte nu a fost obligată să aleagă exact varianta care a golit de conținut prescripția.

Ce rămâne, dincolo de reacții, e un fapt simplu: instanța supremă a unei țări membre UE a fost contrazisă de două ori de Curtea de la Luxemburg pe aceeași chestiune, într-un interval de trei ani. Nu e o eroare de interpretare oarecare. E un tipar. Iar tiparele, spre deosebire de dosarele prescrise, nu se închid de la sine.

O lege aplicată greșit timp de opt ani nu devine, prin repetiție, o lege corectă – devine doar o greșeală instituționalizată.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, 17.07.2026, Sorin Grindeanu a făcut anunțul pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare fulger, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
Viva.ro
E breaking news-ul lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, 17.07.2026, Sorin Grindeanu a făcut anunțul pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare fulger, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
GSP.RO
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
Parteneri
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 11:37
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD - AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Politică 09:11
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD – AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Parteneri
Cum reușește un fermier din Olt să vândă pepenii de opt ori mai scump decât alți producători
Adevarul.ro
Cum reușește un fermier din Olt să vândă pepenii de opt ori mai scump decât alți producători
Ioana Țiriac, ipostază inedită. Cum s-a fotografiat unica fiică a miliardarului Ion Țiriac
Fanatik.ro
Ioana Țiriac, ipostază inedită. Cum s-a fotografiat unica fiică a miliardarului Ion Țiriac
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Cum a apărut Marius Elisei, după ce în ultimele luni nu s-a știut nimic despre el. Fostul soț al Oanei Roman a transmis un mesaj
Stiri Mondene 14:00
Cum a apărut Marius Elisei, după ce în ultimele luni nu s-a știut nimic despre el. Fostul soț al Oanei Roman a transmis un mesaj
Alessandra Stoicescu, gazda primului podcast filmat în metrou. Actorul Marius Manole este invitatul ei
Stiri Mondene 13:00
Alessandra Stoicescu, gazda primului podcast filmat în metrou. Actorul Marius Manole este invitatul ei
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
ObservatorNews.ro
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
ANM anunță un weekend de foc. Caniculă, furtuni și grindină în mai multe zone din țară
Mediafax.ro
ANM anunță un weekend de foc. Caniculă, furtuni și grindină în mai multe zone din țară
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Mii de romance isi sarbatoresc AZI onomastica!! Ce sa pui in buzunar ca sa iti mearga bine tot anul
Redactia.ro
Mii de romance isi sarbatoresc AZI onomastica!! Ce sa pui in buzunar ca sa iti mearga bine tot anul
Diana, românca de 15 ani dată dispărută în Italia, a fost găsită. Unde se afla adolescenta
KanalD.ro
Diana, românca de 15 ani dată dispărută în Italia, a fost găsită. Unde se afla adolescenta

Politic

Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 11:37
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD - AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Politică 09:11
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD – AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Dinamo, Steaua și Voluntari transferă jucători gratis după falimentul echipei de tradiție. Fostul portar al FCSB a rămas liber
Fanatik.ro
Dinamo, Steaua și Voluntari transferă jucători gratis după falimentul echipei de tradiție. Fostul portar al FCSB a rămas liber
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului