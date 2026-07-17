Povestea are opt ani și, din păcate, prea mulți vinovați pentru un singur făptaș.

Totul pornește din 2018, când Curtea Constituțională a scos din lege o prevedere privind întreruperea prescripției. Parlamentul avea un termen constituțional să repare golul rămas. Nu a făcut-o. Ani la rând. Așa a apărut vidul legislativ pe care, în absența unei reacții politice, cineva tot trebuia să-l acopere.

Acel cineva a fost Înalta Curte, care în 2022 a decis, printr-o hotărâre de principiu, că lipsa cauzelor de întrerupere trebuie tratată ca lege penală mai favorabilă și aplicată retroactiv, până în 2014. Rezultatul: potrivit presei, mii de dosare penale s-au închis din 2022 încoace pe motiv de prescripție, printre ele și cauze de corupție și fraudă considerate emblematice.

CJUE a intervenit prima dată în 2023, în hotărârea Lin I, spunând instanțelor române să aplice deciziile Curții Constituționale, dar nu neapărat construcția interpretativă a Înaltei Curți. Instanțele au continuat totuși să aplice soluția ÎCCJ – nu pentru că ar fi fost convinse că e corectă, ci de teama Inspecției Judiciare. Când respectarea dreptului european costă mai mult, profesional, decât ignorarea lui, alegerea devine previzibilă.

Ieri s-a dat a doua repriză. CJUE a stabilit din nou că extinderea prescripției pentru perioada 2014-2018, așa cum a construit-o Înalta Curte, nu e compatibilă cu dreptul Uniunii, cel puțin în materia fraudelor grave care afectează bugetul comun. Hotărârile deja definitive rămân definitive – Curtea nu le repune în discuție, oricât de nedrept ar părea asta victimelor din acele dosare. Dar un dosar aflat încă în recurs în casație nu e un dosar închis, iar acolo interpretarea ÎCCJ nu mai poate fi invocată pentru a scăpa de răspundere penală.

Reacțiile de după au fost previzibile. Înalta Curte a transmis că a acționat mereu cu bună-credință și cu respect pentru standardele europene – genul de comunicat pe care instituțiile îl dau exact când tocmai au fost contrazise pentru a doua oară. Președintele UNBR, Traian Briciu, a nuanțat lucrurile spunând că, în afara fraudelor cu fonduri europene, instanțele vor continua probabil să aplice soluția din 2022. Iar președintele Nicușor Dan a pus vina, în principal, pe Parlament, care nu a corectat legislația în termenul constituțional. Are dreptate parțial – dar Parlamentul nu a interpretat retroactiv legea, iar Înalta Curte nu a fost obligată să aleagă exact varianta care a golit de conținut prescripția.

Ce rămâne, dincolo de reacții, e un fapt simplu: instanța supremă a unei țări membre UE a fost contrazisă de două ori de Curtea de la Luxemburg pe aceeași chestiune, într-un interval de trei ani. Nu e o eroare de interpretare oarecare. E un tipar. Iar tiparele, spre deosebire de dosarele prescrise, nu se închid de la sine.

O lege aplicată greșit timp de opt ani nu devine, prin repetiție, o lege corectă – devine doar o greșeală instituționalizată.

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