Florin Manole spune în ce condiții va vota PSD legea salarizării în Parlament: „Nimeni să nu piardă la venituri”

În ce condiții va vota PSD Legea salarizării în Parlament

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a declarat că Partidul Social Democrat (PSD) este dispus să voteze noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice, dacă aceasta va fi acceptată de sindicate. În caz contrar, dacă sindicatele vor respinge proiectul și vor organiza proteste, social-democrații nu vor susține legea în Parlament.

Manole a subliniat că direcția principală a PSD este de a colabora cu sindicatele pentru a găsi soluții care să ducă la o lege „bună, justă, care să mulțumească și pe lucrători”. Fostul ministru a afirmat că partidul nu dorește să abordeze subiectul într-o manieră conflictuală, ci într-un mod constructiv.

„Punem o condiție generală, ca nimeni să nu piardă la venituri, asta este un lucru foarte clar. În al doilea rând, nu este o condiție, este necesitatea de a avea o lege care să mulțumească pe cât mai mulți dintre cei care lucrează în sistemul public”, a explicat Manole, conform News.ro.

Poziția sindicatelor față de noul proiect de lege va fi decisivă pentru PSD

Florin Manole a atras atenția că legea salarizării afectează sectoare esențiale și că funcționarea acestora ar putea fi periclitată dacă angajații se simt nedreptățiți. El a precizat că PSD nu va susține o lege care generează inechități și contrazice obiectivele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Dacă vom avea o lege bună, acceptată de către sindicate, care nu scade veniturile, o vom vota. Dacă legea va fi respinsă de către toate sindicatele, dacă sindicatele vor fi în stradă cu argumente, dacă legea va păstra niște inechități contrazicând însuși jalonul din PNRR, atunci nu va putea fi votată”, a declarat fostul ministru al Muncii.

Florin Manole spune că orice propunere trebuie să țină cont de resursele bugetare

Manole a mai subliniat că orice propunere legislativă trebuie să țină cont de constrângerile bugetare ale României. Reamintim că noul proiect pentru legea salarizării a fost publicat vineri de Ministerul Muncii.

„Nu suntem aici într-un festival de populism în care unii dau mai mult, alții dau mai puțin. Trebuie să avem o lege cât mai bună”, a adăugat acesta.

Pentru a asigura o soluție viabilă, discuțiile PSD cu sindicatele continuă. Manole a anunțat că va participa și duminică la noi întâlniri cu reprezentanții angajaților din sectorul public, urmând ca până la finalul zilei să aibă o imagine completă asupra pozițiilor exprimate de majoritatea familiilor ocupaționale.

PSD, deschis la dialog cu sindicatele pentru o lege justă

Manole a declarat că poziția PSD este de a colabora cu sindicatele pentru a crea „o lege bună, justă, care să mulțumească și lucrătorii”.

El a adăugat: „Nu suntem într-un setup mental în care pornim negativ pe subiectul ăsta, suntem constructivi”.

În cazul în care legea rămâne în actuala formă, social-democrații nu vor sprijini adoptarea acesteia, mai ales dacă sindicatele decid să protesteze.

„Nu vom vota o lege proastă care să nemulțumească pe toată lumea, pentru că obiectivul reformelor din PNRR nu este acela de a nemulțumi pe toată lumea, ci de a aduce justiție și echitate”, a afirmat Manole.

Problema disparităților salariale și cum ar putea fi rezolvată

În urma discuțiilor purtate cu sindicatele, fostul ministru al Muncii a identificat mai multe probleme în forma actuală a legii salarizării, pe care le consideră „rezolvabile”. Printre acestea, se numără discrepanțele între salariile profesorilor debutanților din învățământul preuniversitar și cel universitar.

„Profesorul debutant din preuniversitar, cu dirigenție, câștigă mai mult decât profesorul debutant din universitar, deși este evident că cei din mediul universitar au un alt nivel de pregătire în momentul în care debutează în profesie”, a explicat Manole.

De asemenea, el a menționat o altă anomalie: diferențele salariale dintre bibliotecari și conferențiari universitari, unde, conform actualei forme a legii, bibliotecarii ar avea un salariu mai mare.

„Sigur că ne-am așteptat ca un conferențiar universitar să aibă un coeficient mai bun și câștig salarial mai mare. Din păcate, în această ultimă formă, lucrurile sunt exact invers, dar și asta se poate corecta pe coeficienți”, a precizat Manole.

Fostul ministru al Muncii a subliniat importanța unei prevederi legale care să permită cadrelor didactice universitare să își suplimenteze veniturile prin participarea la proiecte de cercetare. „Evident că această posibilitate trebuie să existe, acest drept al celor din mediul universitar de a-și suplimenta veniturile prin proiecte proprii”, a spus el.