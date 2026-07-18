Florin Manole spune în ce condiții va vota PSD legea salarizării în Parlament: „Nimeni să nu piardă la venituri”

În ce condiții va vota PSD Legea salarizării în Parlament

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a declarat că Partidul Social Democrat (PSD) este dispus să voteze noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice, dacă aceasta va fi acceptată de sindicate. În caz contrar, dacă sindicatele vor respinge proiectul și vor organiza proteste, social-democrații nu vor susține legea în Parlament.

Manole a subliniat că direcția principală a PSD este de a colabora cu sindicatele pentru a găsi soluții care să ducă la o lege „bună, justă, care să mulțumească și pe lucrători”. Fostul ministru a afirmat că partidul nu dorește să abordeze subiectul într-o manieră conflictuală, ci într-un mod constructiv.

„Punem o condiție generală, ca nimeni să nu piardă la venituri, asta este un lucru foarte clar. În al doilea rând, nu este o condiție, este necesitatea de a avea o lege care să mulțumească pe cât mai mulți dintre cei care lucrează în sistemul public”, a explicat Manole, conform News.ro.

Poziția sindicatelor față de noul proiect de lege va fi decisivă pentru PSD

Florin Manole a atras atenția că legea salarizării afectează sectoare esențiale și că funcționarea acestora ar putea fi periclitată dacă angajații se simt nedreptățiți. El a precizat că PSD nu va susține o lege care generează inechități și contrazice obiectivele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Dacă vom avea o lege bună, acceptată de către sindicate, care nu scade veniturile, o vom vota. Dacă legea va fi respinsă de către toate sindicatele, dacă sindicatele vor fi în stradă cu argumente, dacă legea va păstra niște inechități contrazicând însuși jalonul din PNRR, atunci nu va putea fi votată”, a declarat fostul ministru al Muncii.

Florin Manole spune că orice propunere trebuie să țină cont de resursele bugetare

Manole a mai subliniat că orice propunere legislativă trebuie să țină cont de constrângerile bugetare ale României. Reamintim că noul proiect pentru legea salarizării a fost publicat vineri de Ministerul Muncii.

„Nu suntem aici într-un festival de populism în care unii dau mai mult, alții dau mai puțin. Trebuie să avem o lege cât mai bună”, a adăugat acesta.

Pentru a asigura o soluție viabilă, discuțiile PSD cu sindicatele continuă. Manole a anunțat că va participa și duminică la noi întâlniri cu reprezentanții angajaților din sectorul public, urmând ca până la finalul zilei să aibă o imagine completă asupra pozițiilor exprimate de majoritatea familiilor ocupaționale.

PSD, deschis la dialog cu sindicatele pentru o lege justă

Manole a declarat că poziția PSD este de a colabora cu sindicatele pentru a crea „o lege bună, justă, care să mulțumească și lucrătorii”.

El a adăugat: „Nu suntem într-un setup mental în care pornim negativ pe subiectul ăsta, suntem constructivi”.

În cazul în care legea rămâne în actuala formă, social-democrații nu vor sprijini adoptarea acesteia, mai ales dacă sindicatele decid să protesteze.

„Nu vom vota o lege proastă care să nemulțumească pe toată lumea, pentru că obiectivul reformelor din PNRR nu este acela de a nemulțumi pe toată lumea, ci de a aduce justiție și echitate”, a afirmat Manole.

Problema disparităților salariale și cum ar putea fi rezolvată

În urma discuțiilor purtate cu sindicatele, fostul ministru al Muncii a identificat mai multe probleme în forma actuală a legii salarizării, pe care le consideră „rezolvabile”. Printre acestea, se numără discrepanțele între salariile profesorilor debutanților din învățământul preuniversitar și cel universitar.

„Profesorul debutant din preuniversitar, cu dirigenție, câștigă mai mult decât profesorul debutant din universitar, deși este evident că cei din mediul universitar au un alt nivel de pregătire în momentul în care debutează în profesie”, a explicat Manole.

De asemenea, el a menționat o altă anomalie: diferențele salariale dintre bibliotecari și conferențiari universitari, unde, conform actualei forme a legii, bibliotecarii ar avea un salariu mai mare.

„Sigur că ne-am așteptat ca un conferențiar universitar să aibă un coeficient mai bun și câștig salarial mai mare. Din păcate, în această ultimă formă, lucrurile sunt exact invers, dar și asta se poate corecta pe coeficienți”, a precizat Manole.

Fostul ministru al Muncii a subliniat importanța unei prevederi legale care să permită cadrelor didactice universitare să își suplimenteze veniturile prin participarea la proiecte de cercetare. „Evident că această posibilitate trebuie să existe, acest drept al celor din mediul universitar de a-și suplimenta veniturile prin proiecte proprii”, a spus el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
GSP.RO
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
GSP.RO
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
Parteneri
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Ne căsătorim!” Fiica lui Cătălin Crișan face pasul cel mare. Cum plănuiește magicianul Darisian Luncanu să o ceară de soție
Tvmania.ro
„Ne căsătorim!” Fiica lui Cătălin Crișan face pasul cel mare. Cum plănuiește magicianul Darisian Luncanu să o ceară de soție

Știri România

Florin Manole, ironic cu Siegfried Mureșan în pline negocieri pe legea salarizării: „Sigur nu e pe plajă. Mi-e greu să cred că e în concediu și bea o cafea”. Replica liberalului
Politică 15:01
Florin Manole, ironic cu Siegfried Mureșan în pline negocieri pe legea salarizării: „Sigur nu e pe plajă. Mi-e greu să cred că e în concediu și bea o cafea”. Replica liberalului
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Politică 07:33
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Parteneri
Poveștile unei stewardese române din anii ’80: zborurile peste Ocean sub atenția Securității și drumul victoriei de la Sevilla alături de Steaua
Adevarul.ro
Poveștile unei stewardese române din anii ’80: zborurile peste Ocean sub atenția Securității și drumul victoriei de la Sevilla alături de Steaua
FK Auda, decizie de ultimă oră înainte de duelul cu FCSB din Conference League! Letonii au decisă să nu mai joace
Fanatik.ro
FK Auda, decizie de ultimă oră înainte de duelul cu FCSB din Conference League! Letonii au decisă să nu mai joace
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Gestul făcut de Mihaela Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită”
Stiri Mondene 17:10
Gestul făcut de Mihaela Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită”
Culiță Sterp își vinde casa din județul Bihor. Cum arată și cât costă proprietatea. „Este la 5 minute de Oradea”
Stiri Mondene 15:11
Culiță Sterp își vinde casa din județul Bihor. Cum arată și cât costă proprietatea. „Este la 5 minute de Oradea”
Parteneri
Sorin Bontea nu scapă niciodată de aceeași întrebare când iese pe stradă. Răspunsul lui îi amuză de fiecare dată pe fani
TVMania.ro
Sorin Bontea nu scapă niciodată de aceeași întrebare când iese pe stradă. Răspunsul lui îi amuză de fiecare dată pe fani
"Am rămas şocaţi". Filmul accidentului din Tulcea în care Tatiana a murit într-o fracţiune de secundă
ObservatorNews.ro
"Am rămas şocaţi". Filmul accidentului din Tulcea în care Tatiana a murit într-o fracţiune de secundă
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Mesajul „Refuzați comanda dacă nu este livrată de un român” a dus la un dosar PENAL
Mediafax.ro
Mesajul „Refuzați comanda dacă nu este livrată de un român” a dus la un dosar PENAL
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Bucurie uriașă până pe 24 iulie pentru trei zodii. Curg lacrimile de fericire pe obraz
Redactia.ro
Bucurie uriașă până pe 24 iulie pentru trei zodii. Curg lacrimile de fericire pe obraz
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian
KanalD.ro
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian

Politic

Florin Manole spune în ce condiții va vota PSD legea salarizării în Parlament: „Nimeni să nu piardă la venituri”
Politică 19:35
Florin Manole spune în ce condiții va vota PSD legea salarizării în Parlament: „Nimeni să nu piardă la venituri”
Florin Manole, ironic cu Siegfried Mureșan în pline negocieri pe legea salarizării: „Sigur nu e pe plajă. Mi-e greu să cred că e în concediu și bea o cafea”. Replica liberalului
Politică 15:01
Florin Manole, ironic cu Siegfried Mureșan în pline negocieri pe legea salarizării: „Sigur nu e pe plajă. Mi-e greu să cred că e în concediu și bea o cafea”. Replica liberalului
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Cine este fotbalistul necunoscut care a adunat aproape 30 de milioane de urmăritori la Cupa Mondială. Messi, Ronaldo și Haaland, mult în urma sa
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul necunoscut care a adunat aproape 30 de milioane de urmăritori la Cupa Mondială. Messi, Ronaldo și Haaland, mult în urma sa
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului