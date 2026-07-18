La proba pe echipe la paralele inegale, Nadia Comăneci a executat un exercițiu perfect, impresionând prin fluiditate, viteză și o aterizare impecabilă. Când tabela a afișat nota 1.00, publicul a fost derutat și în sală s-au auzit murmure de nedumerire. De fapt, Nadia Comăneci primise nota 10.00, însă computerul era programat să afișeze doar trei cifre, adică cel mult nota 9.99. Acea performanță a fost comentată în direct la Televiziunea Română de Cristian Țopescu.

În urmă cu 10 ani, Nadia Comăneci rememora pentru Reuters: „Îmi amintesc când am început exerciţiul. Știam că am avut o evoluţie bună, dar nu m-am gândit că era perfectă. Ştiu că nu m-am uitat la tabelă, deoarece mă gândeam deja la exerciţiul de la bârnă, după ce terminasem. Apoi am auzit un zgomot mare în sală, m-am uitat în jur, am întors capul şi am văzut tabela. Prima oară am văzut numărul meu de concurs, 073, iar apoi nota 1.00 care era dedesubt. Totul s-a petrecut foarte repede”.

După primul 10, au urmat alte şase note maxime pentru sportiva din Onești. Întrebată de ziarişti, la acel moment, care este secretul, Nadia spunea: „Munca grea a făcut totul să fie uşor! Acesta este secretul meu”.

Nadia Comăneci, în timpul Jocurilor Olimpice de la Montreal, 1976. Foto: Profimedia

Performanța i-a adus Nadiei Comăneci un loc în Cartea Recordurilor, ca prima gimnastă cu nota 10 la Jocurile Olimpice, dar și în istoria olimpică, cu cel mai mare punctaj la individual compus și ca cea mai tânără campioană olimpică. Ziariştii străini au numit-o pe Nadia Comăneci „Zeiţa de la Montreal”.

În 1977, fostul mare jurnalist sportiv Ioan Chirilă nota în cartea sa „Nadia”: „Primul 10! Faimoasa lipsă de prevedere a computerului de la Montreal care nu şi-a programat nota zece”. „Un copil, Nadia Comăneci, l-a obligat, zâmbind, să-şi recunoască greşeala”, a adăugat Chirilă, potrivit Agerpres.

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Nadia s-a retras din activitate în 1984, cu un palmares de 25 de medalii câştigate la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene, dintre care 16 de aur.

În România, anul 2026 a fost declarat anul Nadia Comăneci, iar marea campioană a fost decorată pe 30 mai de preşedintele Nicuşor Dan cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce.

Astăzi, 18 iulie 2026, se împlinesc 50 de ani de la acea performanță.

Nadia Comăneci, în prezent. Foto: Profimedia

Nadia Comăneci a fugit din România comunistă în 1989, cu o lună înainte ca regimul Ceaușescu să fie înlăturat

Nadia Comăneci s-a născut pe 12 noiembrie 1961, la Oneşti, judeţul Bacău şi a început gimnastica la şase ani. Ea a fost descoperită de antrenorul Marcel Duncan, iar din 1971 a fost antrenată de soţii Bela Karoly şi Martha Karoly.

Până Montreal 1976, Nadia Comăneci era deja o certitudine în gimnastica mondială, dominând competiţiile europene şi internaţionale. În 1974, a obţinut primul mare succes peste hotare, câştigând locul 1 la individual compus, în cadrul concursului Cupa Prieteniei de la Gera, în fosta Republică Democrată Germană.

În martie 1976, cu doar 4 luni înaintea Jocurilor Olimpice de la Montreal, ea a participat la American Cup International Gymnastics, în celebra Madison Square Garden din New York. Acolo, Nadia Comăneci a obţinut nota maximă 10.00 la sărituri în etapele preliminare şi o altă notă de 10.00 la sol în finala competiţiei.

Nadia Comăneci (stânga) și Dan Grecu, în fața Madison Square Garden din New York, în martie 1976. Foto: Profimedia

„Zeița de la Montreal” a fugit din România comunistă în noiembrie 1989, cu doar o lună înainte ca regimul condus de Nicolae Ceaușescu să cadă. Gimnasta a trecut granița româno-maghiară în noaptea de 28 noiembrie 1989 și apoi a ajuns în SUA, unde a cerut azil politic.

Nadia Comăneci, acum în vârstă de 64 de ani, este căsătorită din 1996 cu fostul gimnast Bart Conner şi cei doi au un băiat, Dylan, născut în iunie 2006. Fosta campioană este stabilită în Statele Unite ale Americii, la Oklahoma City, unde deţine o academie de gimnastică împreună cu soţul său.











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