Caniculă, dar și vijelii și averse

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 19 iulie, ora 9:00 – 20 iulie, ora 10:00, vremea va fi caniculară la București, iar disconfortul termic ridicat (indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități).

Instabilitatea atmosferică se va accentua începând cu orele după-amiezii când vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale (10…20 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului

(rafale de 50…70 km/h). Vor fi condiții de grindină.

Temperatura maximă va fi de 35…36 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu o temperatură minimă de 19…21 de grade.

Luni, 20 iulie, din nou caniculă

Pentru intervalul 20 iulie, ora 9:00 – 21 iulie, ora 10:00, meteorologii anunță că vremea va fi în continuare caniculară după-amiaza, iar disconfortul termic se menține ridicat (indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități).

„Cerul va fi variabil, însă după orele amiezii va crește gradul de instabilitatea atmosferică, astfel încât vor fi înnorări temporar accentuate, averse (5…10 l/mp și posibil peste 15 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h). Temperatura maximă va fi de 33…35 de grade, iar cea minimă de 17…19 grade”, a transmis ANM.

Pentru intervalul 19 iulie, ora 10.00 – 21 iulie, ora 10.00, Capitala va fi vizată de o avertizare Cod galben, pentru caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale.

În intervalul 19 iulie, ora 10.00 – 19 iulie, ora 22.00, municipiul București va fi sub atenționare meteorologică cod galben de pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

De asemenea, în intervalul 20 iulie, ora 10.00 – 20 iulie, ora 22.00, pentru municipiul București va fi în vigoare un alt mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

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