Cod Galben de Caniculă și Disconfort Termic

Începând cu 19 iulie, ora 10, până pe 20 iulie, ora 10, regiunile Banat, sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sudul Moldovei și sud-vestul Dobrogei vor fi lovite de temperaturi extreme și disconfort termic ridicat. Temperatura maximă va urca la 34-37°C, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-22°C. ANM avertizează că disconfortul termic va fi accentuat și în regiunile vestice și estice.

Instabilitate Atmosferică: Cod Galben și Cod Portocaliu

Tot pe 19 iulie, între orele 10 și 22, vor fi perioade de instabilitate atmosferică în Transilvania, Muntenia, Moldova, Oltenia și zonele montane. Acestea vor aduce averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor atinge 15-30 l/mp, iar izolat peste 40 l/mp.

De la ora 13 până la ora 20, Codul Portocaliu intră în vigoare pentru jumătatea de nord a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, Carpații Orientali și Meridionali. Aici se așteaptă averse torențiale mai intense (25-40 l/mp, izolat peste 50-60 l/mp), vijelii puternice cu rafale de până la 90 km/h și grindină de dimensiuni medii sau mari.

Avertizări pentru Noaptea de 19 spre 20 Iulie

În intervalul 22.00 – 10.00, instabilitatea atmosferică se va extinde în Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei. ANM informează că vor fi intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp, izolat peste 30 l/mp.

Continuarea Caniculei pe 20 Iulie

Luni, 20 iulie, între orele 10 și 21, sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei vor rămâne sub Cod Galben de caniculă. Temperaturile vor fi de 34-35°C, iar noaptea tropicală va aduce minime de 19-20°C. ITU va depăși din nou 80 de unități.

Noi Episod de Instabilitate Atmosferică

Tot pe 20 iulie, între orele 10 și 22, Moldova, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, Muntenia, Carpații Orientali și Meridionali vor fi afectate de averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, izolat peste 80 km/h. ANM precizează că grindina poate ajunge la dimensiuni de 1-4 cm, iar cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp, izolat peste 40-50 l/mp.

ANM recomandă populației să ia măsuri de precauție, să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf și să fie vigilentă în cazul manifestărilor de instabilitate atmosferică.

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