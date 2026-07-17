Am trăit destul în comunismul ceaușist. Am trăit ca un cobai. Comunismul și socialismul sunt niște mizerii. Cele mai abjecte creații ale omului. În orice colț al lumii în care au fost aplicate, dogmele marxist-leniniste au condus la eșecuri și dezastre. Au promis bunăstarea, dar au adus sărăcia. Au promis emanciparea, dar au impus înrobirea. Au proclamat egalitatea, dar, în realitate, au creat caste de privilegiați (vezi nomenclatura de partid și de Securitate din România). Au promis libertatea, dar au instaurat puterea absolută a unui lider. În locul statului de drept, au dezlănțuit represiunea în masă. Partidul-stat a exercitat dictatura totalitară.

Și totuși, de unde provine această seducție exercitată de proiectul marxist-leninist asupra oamenilor? În ciuda dezastrelor pe care le-a provocat. Gulagul și Laogaiul sunt câteva dintre dovezile evidente ale acestei utopii criminale… Ciudat, foarte ciudat, dar despre grozăviile Gulagului se vorbește puțin în ultimii ani. Oare de ce? Pentru că este o chestiune care deranjează stânga progresistă. Asta știu să facă socialiștii și comuniștii: să bage istoria sub preș și, dacă nu încape acolo, s-o rescrie în folosul lor.

Cum poate stânga să vrăjească mințile oamenilor? Proclamându-se mai întâi o instanță morală superioară și ocupând poziția morală aleasă: noi suntem cu oamenii nevoiași, noi eliminăm crunta exploatare a bogaților, noi aducem bunăstare și eliminăm sărăcia! Istoria arată că această pretinsă autoritate morală, care proclama lupta împotriva Răului în numele Binelui, a ajuns să comită Răul la scară industrială, asemenea nazismului.

După ce socialismul și comunismul au ucis zeci de milioane de oameni și au mutilat sute de milioane de vieți omenești, sunt destui stângiști care afirmă, fie că sunt idioți, fie că sunt netrebnici, că intențiile au fost bune, numai că punerea în practică a programului marxist-leninist a fost defectuoasă, adică s-au făcut „greșeli”. Nu! Eșecul marxismului este înscris în proiectul său.

Nu există „greșeli”, „devieri” sau „derapaje”, ci doar un proiect criminal, un eșec înscris în gena comunismului. Cum să-i mai bagi în seamă pe acești idioți/netrebnici care propovăduiesc „binele” comunismului și socialismului împotriva capitalismului și a pieței libere?

Dar stânga are succes pentru că se pricepe la propagandă, jucând eficient cartea moralității. Comuniștii și socialiștii trebuie să arate tot timpul că piața liberă, concurența, capitalismul și acumularea de averi sunt chestiuni imorale. Propaganda este continuă, neobosită și, după cum s-a dovedit, eficientă. Propaganda stângistă paralizează orice gândire logică.

Degeaba oamenii s-au convins că, în realitate, economia de piață, inițiativa privată, creativitatea, concurența (dacă ești prost și leneș, stai acasă!) și capitalismul au condus la progres și bunăstare. Stânga egalitaristă dă năvală în mințile oamenilor și neagă toate aceste realizări, promițând aceleași mizerii utopice, cu un devotament fanatic.

În viziunea stângiștilor, capitalismul este vinovat pentru toate relele pământului. În aceeași măsură, vinovat este și Donald Trump, exponentul capitalismului, fascismului și al cancerului de pe pământ. De aceea, individul trebuie distrus, la fel ca și capitalismul. De aceea, propaganda stângistă, întreținută de presa aservită, trebuie să torpileze în fiecare zi imaginea acestui neavenit de la Casa Albă.

Triumful comuniștilor și socialiștilor s-ar împlini când Trump va fi eliminat; dacă se poate fizic, cu atât mai bine, sau aruncat în pușcărie, iar capitalismul va fi îngropat de „realizările” socialismului și comunismului.

Cea mai la îndemână scuză pentru guvernările socialiste și social-democrate este să dea vina pe capitalism. Când astfel de guverne iau măsuri proaste, împotriva pieței libere, prin tot felul de reglementări, și constată că oamenii nu le apreciază sau că destabilizează societatea, afectând progresul, singura scuză (ipocrită) este să dea vina pe capitalism.

Piața liberă este vinovată! Mizeria este că stânga distruge piața liberă, apoi, într-o teză ipocrită (jegoasă), declară, cu ajutorul propagandei, că piața liberă (tocmai victima) este cauza problemei. Într-adevăr, pentru Stalin nu dogmele marxiste erau problema, ci milioanele de oameni care au fost duși cu forța în Gulag pentru a fi exterminați.

Cam așa este și cu acest capitalism care, de atât timp, nu mai moare, spre disperarea socialiștilor și comuniștilor. Toate eșecurile politice sunt generate de piața liberă; de aceea trebuie controlată, îngrădită, stigmatizată, incriminată și penalizată de către statul „grijuliu și atotputernic”.

Un exemplu este România, în care statul se bagă peste tot, făcându-i dependenți pe români de un aparat birocratic și corupt. Toți românii stau cu mâna întinsă la stat: „Să ne dea statul! Să ne dea guvernul! Să ne dea…”. Socialismul n-a murit în România după împușcarea lui Ceaușescu. A fost conservat într-o așa-zisă piață liberă și, în prezent, este reșapat după tezele progresiste ale Uniunii Europene. Minciunile și mizeriile continuă.      

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