Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Rezultatele loto din 19 iulie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 8,12 milioane de euro la Loto 6/49 la categoria I

La tragerea Loto 6/49, premiul de categoria I a ajuns la un report de peste 42,61 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 8,12 milioane de euro. În același timp, la jocul Noroc se acumulează un report de peste 3,23 milioane de lei, adică peste 617.200 de euro.

La Joker, reportul pentru categoria I depășește 2,13 milioane de lei (peste 406.800 de euro), iar la categoria a II-a valoarea reportului este de peste 441.800 de lei, echivalentul a peste 84.200 de euro. Totodată, la Noroc Plus, categoria I pune în joc un report de peste 454.500 de lei (peste 86.700 de euro).

La Loto 5/40, reportul de la categoria I se ridică la peste 607.100 de lei, respectiv peste 115.800 de euro. De asemenea, la Super Noroc, la categoria I, reportul aflat în joc este de peste 313.000 de lei, echivalentul a peste 59.700 de euro.

Când s-a înregistrat ultimul mare câștig la Loto 6/49

Cel mai recent premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat la extragerea din 12 februarie, când un jucător a intrat în posesia sumei de 22,9 milioane de lei, adică aproximativ 4,5 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online, prin intermediul platformei amparcat.ro, și a cuprins trei variante pentru Loto 6/49, alături de o variantă la Noroc. Costul total al biletului a fost de 28 de lei. Acesta a reprezentat primul câștig de categoria I înregistrat în 2026 la acest joc.

Înainte de acest premiu, marele pot de la Loto 6/49 a fost adjudecat la extragerea din 9 noiembrie 2025, când un jucător a câștigat aproape 49 de milioane de lei, echivalentul a circa 9,8 milioane de euro. Și în acel caz, biletul a fost jucat online, pe site-ul oficial al Loteriei Române, iar valoarea acestuia a fost de 12 lei.

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