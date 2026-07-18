Taverna din Grecia unde nimeni nu are voie să stea la masa 6. Scaunul este rezervat exclusiv unei pisici

Cum a devenit virală povestea tavernei din Grecia

În ultimele săptămâni, pe conturile de turism de pe Facebook și Instagram circulă o poveste care a devenit imediat virală. Legenda de pe mica insulă din Ciclade a cucerit inimile iubitorilor de pisici.

Dincolo de turiștii care iubesc mâncare grecească și lasă bacșiș, dincolo de localnicii care se bucură de o masă între prieteni, un client atipic este cel mai special într-o tavernă din Grecia așa că proprietarii i-au rezervat masa 6 „pe viață”.

Potrivit zecilor de postări din mediul online, o tavernă de pe o mică insulă din Ciclade ar ține întotdeauna masa cu numărul 6 rezervată pentru un client obișnuit de-al casei, o pisică. Practic, proprietarii tavernei nu lasă pe nimeni să se așeze la masa 6, în afară de o pisică. Scaunul se pare că i-ar fi fost rezervat motanului care se bucură să fie vedeta locației.

„O tavernă fermecătoare de pe o insulă grecească are un scaun rezervat exclusiv pentru iubita sa pisică”, așa începe textul alăturat postării de pe contul de Facebook Animals are Amazing.

Clienții tavernei ar respecta cu strictețe regula

Pisica este vedeta tavernei, iar clienții ar respecta cu strictețe regula și nu s-ar atinge de locul care este rezervat pentru felină. Mai mult decât atât, aceștia ar savura preparatele culinare alături de felină și nu ar deranja-o de la locul ei, chiar i-ar oferi mici bucăți din delicatesele lor.

„O tradiție culinară unică a cucerit inimile călătorilor de pe o insulă grecească pitorească. La Masa 6 a unei taverne locale, un singur scaun rămâne rezervat permanent pentru felina rezidentă a restaurantului. Vizitatorii respectă de bunăvoie aranjamentul, savurând preparate mediteraneene autentice alături de pisica prietenoasă, creând un punct culminant memorabil al ospitalității locale”, mai arată textul postării de pe contul de Facebook menționat mai sus.

Pisicile din Grecia sunt un adevărat simbol național

Pisicile din Grecia nu sunt doar simple animale de companie, ci adevărate simboluri naționale, elemente de decor viu pe străduțele pietruite și vedete incontestabile pe Instagram.

Taverna din Grecia unde nimeni nu are voie să stea la masa 6. Scaunul este rezervat exclusiv unei pisici
De la satele albe din Santorini până în inima Atenei, ele sunt pretutindeni. Sursa foto: Shutterstock.

În timp ce civilizația egipteană antică deținea monopolul asupra protecției și venerării acestei specii, datele istorice indică faptul că navigatorii eleni au fost printre primii care au introdus aceste exemplare în bazinul european ca măsură biologică de combatere a rozătoarelor.

Această utilitate practică s-a menținut timp de secole. Pisicile au fost integrate organic în echipajele navelor comerciale și militare pentru a proteja proviziile alimentare de la bord și din depozitele portuare împotriva dăunătorilor. De-a lungul timpului, debarcarea constantă a animalelor în porturile insulare a generat colonii permanente autohtone, stabile din punct de vedere biologic.

De ce sunt atât de faimoase pisicile din Grecia în prezent

Dacă ai fost vreodată în Grecia, știi că experiența nu ar fi completă fără o pisică lenevind la soare pe un scaun de tavernă. Succesul lor global se datorează câtorva factori cheie:

Fotografii din întreaga lume sunt îndrăgostiți de ele. Blana unei pisici (fie ea calico, tărcată sau neagră) oferă un contrast vizual superb pe fundalul alb-albastru specific arhitecturii cicladice. Sunt, pur și simplu, extrem de fotogenice.

Taverna din Grecia unde nimeni nu are voie să stea la masa 6. Scaunul este rezervat exclusiv unei pisici
Pisicile din Grecia întruchipează perfect filozofia grecească de viață: relaxare totală, trăitul în prezent și bucuria lucrurilor simple. Sursa foto: Shutterstock

În Grecia, multe pisici nu aparțin unui singur om, ci întregului sat sau cartier. Localnicii, proprietarii de taverne și turiștii le hrănesc la comun. Nu este neobișnuit să vezi boluri cu apă și mâncare la fiecare colț de stradă sau o pisică dormind regește pe o pernă, în mijlocul unui magazin de suveniruri, fără ca nimeni să o gonească.

Pisicile din Grecia întruchipează perfect filozofia grecească de viață: relaxare totală, trăitul în prezent și bucuria lucrurilor simple, cum ar fi un petic de soare sau o bucată de pește proaspăt. În Grecia există inclusiv insule unde iubitorii de pisici pot locui gratis dacă au grijă de feline.

Taverna din Grecia unde nimeni nu are voie să stea la masa 6. Scaunul este rezervat exclusiv unei pisici
Aceste feline sunt faimoase pentru că prind pești direct din mare și au o blană rezistentă la intemperii, de obicei albă combinată cu pete gri, negre sau roșcate. Sursa foto: Shutterstock

Rasa „Egee” este considerată locală și a devenit mândria Greciei

Grecia are chiar și propria sa rasă nativă, numită Pisica Egee, una dintre cele mai populare rase de pisici din lume. Originară din insulele Ciclade, este una dintre cele mai vechi rase domestice din lume. Spre deosebire de alte pisici, cele egeene adoră apa.

Aceste feline sunt faimoase pentru că prind pești direct din mare și au o blană rezistentă la intemperii, de obicei albă combinată cu pete gri, negre sau roșcate.

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