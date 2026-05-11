Dan Negru critică participarea foștilor demnitari în reality-show-uri

În ultimii ani, emisiuni precum Survivor, Asia Express sau Insula Iubirii au devenit unele dintre cele mai urmărite formate de televiziune. Bazate pe tensiune, conflicte și expunere personală, aceste producții au generat numeroase discuții legate de limitele divertismentului.

Dan Negru a reacționat public după ce l-a văzut pe Cristian Boureanu implicat într-un conflict în cadrul emisiunii „Survivor”. Prezentatorul TV a vorbit despre responsabilitatea morală a celor care au ocupat funcții publice.

„Ar trebui să existe un cod moral pentru anumite meserii sau funcții publice, chiar și după ce nu le mai practici. Am văzut zilele trecute un fost parlamentar concurent într-un reality show TV, omul era dezbrăcat și se certa cu unii pe acolo. După ce a condus țara”, a transmis Dan Negru.

„Show-uri de umilință”, termenul folosit de Dan Negru

În mesajul său, Dan Negru a explicat și felul în care sunt construite aceste formate de televiziune. „În televiziune, aceste programe sunt numite „humiliation shows” (show-uri de umilință), pentru că nu alegerea câștigătorului e cheia, ci umilirea celui învins. Atunci publicul se simte bine”.

Prezentatorul a continuat într-un ton critic, susținând că participanții acceptă expunerea extremă pentru a rămâne în atenția publicului. „Vedetele din reality, oriunde în lume, sunt de mâna a doua, dispuse să fie umilite”.

Dan Negru: „Marile vedete nu se expun în reality-show-uri”

Pentru a-și susține punctul de vedere, Dan Negru a dat și câteva exemple de persoane publice care nu participă la astfel de emisiuni. „Marile vedete nu se expun în reality show-uri, nicăieri în lume! Nici ale noastre n-o fac: Simona Halep, Andra, Inna, Smiley nu apar nici măcar ca intenție pe listele producătorilor de reality”.

Totodată, prezentatorul a vorbit și despre criteriile după care sunt selectați concurenții. „Miza acestor programe nu este câștigătorul, ci învinsul, față de care publicul trebuie să se simtă superior. Eliminările sunt mai importante decât finala. În alegerea concurenților contează factorul emoțional: necazurile lor, bolile, divorțurile, eșecurile, scandalurile sau disperarea de a rămâne în atenția publicului, chiar cu prețul intimității”.

Întrebarea ridicată de Dan Negru despre foștii demnitari

În finalul mesajului, Dan Negru a ridicat și problema responsabilității morale a foștilor oameni politici. „Dacă un demnitar al statului primește o pensie specială, statul poate să-i ceară la schimb să nu înjosească funcția?!”.

Prezentatorul și-a încheiat mesajul într-un ton ironic. „Altfel, în anii următori, vom vedea foști președinți cufurindu-se prin «Asia Express» sau foști miniștri făcând bunga-bunga prin «Insula Iubirii». Parcă să confirme vorba lui nea Caragiale: «țară tristă, plină de umor»”.

