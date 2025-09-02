„De vreo 45 de minute stau aici și îi ascult la radio pe unii care îmi spun că impozitele vor crește «pentru binele meu», ca statul să aibă bani pentru infrastructură și utilități. Acu vreo 30 de ani m-am apucat de televiziune și am început naveta Timișoara-București pe drumul ăsta. Drumul e la fel ca atunci”, a scris Dan Negru.

Dan Negru a vorbit cu Ilie Bolojan

Acesta a rememorat faptul că, de-a lungul anilor, a cunoscut personal mai mulți lideri politici, însă nu i-a întrebat niciodată unde se duc banii românilor: „În anii ăștia i-am prins pe toți. Ba chiar i-am cunoscut personal: de la Corneliu Coposu la Iliescu, de la Băsescu la Iohannis. Acu niște luni am schimbat câteva vorbe și cu domnul Bolojan la Oradea.

Discuții banale am avut cu toți, nu mă pricep la politică sau economie. Dar acu îmi pare rău că printre discuțiile alea banale, nu i-am întrebat niciodată pe ce se duc banii mei din impozite? Că pe șosele, clar nu se duc. Curba asta de pe Valea Oltului o știu de 30 de ani! Nici pe căile ferate nu se duc… Cu trenul fac 12 ore de la Timișoara la București”.

Ce pățește în traficul din București

Prezentatorul a descris și dificultățile pe care le întâmpină atunci când are filmări la București: „Când am zile de filmare în București, plec spre studio cu vreo 2 ore înainte. Altfel, nu ajung. Dar eu sunt fericit. Am colegi care vin pe centura Bucureștiului – aia cu două benzi. Ei ajung deja nervoși”.

Dan Negru nu s-a oprit aici și a subliniat lipsa de transparență din partea autorităților, sugerând că statul ar trebui să explice clar pe ce se duc taxele colectate: „Statul nu mi-a explicat niciodată, concret, unde-s banii mei! N-ar fi mai bine ca statul să-mi spună așa: «Îți iau 10 lei, dar îți fac o cale ferată pe care ajungi în 3 ore la Timișoara. Și îți mai iau 10 lei și nu vei mai sta blocat în curba asta de pe Valea Oltului, în care stai de 30 de ani». Concret și țintit. Și aș da banii împăcat”.

În final, prezentatorul a concluzionat ironic: „Altfel, dacă nu-mi spune clar și țintit pe ce se duc banii mei, încep să cred că statul e singurul hoț care fură cu acte în regulă 😂.”

