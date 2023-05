După cinci luni și jumătate, Survivor România 2023 a luat sfârșit pe 24 mai, când a fost desemnat marele câștigător. Dan Ursa a primit marele trofeu pe care l-a adus în țară ieri, 26 mai. După un zbor lung, de mai multe ore, din Republica Dominicană, învingătorul a ajuns în România.

Dan Ursa a fost întâmpinat pe aeroportul din Otopeni ca un adevărat învingător. Mai multe camere de filmat, aparate de fotografiat, prieteni, apropiați, dar mai ales familia l-au avut în prim-plan, la poarta de sosiri.

Dan Ursa, emoționat la revederea cu fiica Sofia și soția Corina

Cu trofeul în mână și în uralele tuturor, Dan Ursa a apărut cu zâmbetul pe buze. S-a îndreptat imediat spre Sofia, pe fiica lui. Emoțiile l-au copleșit și a căzut în genunchi în fața ei. Și revederea cu soția Corina, care lucrează ca farmacistă, a fost emoționantă. Cei doi s-au îmbrățișat minute în șir, bucuroși de revedere după atâtea luni în care au stat despărțiti.

Pe contul lui oficial de Facebook, Dan Darius Ursa a distribuit câteva imagini, dar și câteva cuvinte: „Ultima și cea mai emoționantă probă din experiența Survivor Romania”, a spus el despre revederea cu cei dragi.

Tot pe Facebook, el scria despre experiența Survivor România 2023 și despre cei care l-au susținut în competiție: „Când am pornit spre jungla dominicană, singurii mei fani erau familia și prietenii. Azi am mai mulți fani și susținători decât am visat vreodată să am și sunt recunoscător pentru fiecare dintre voi!

Vă mulțumesc pentru fiecare vot, pentru fiecare like și comment pozitiv, pentru fiecare dată când ați fost alături de mine pe traseu și pentru toate postările și încurajările voastre care m-au adus mai aproape de victorie”.

Cine e Dan Ursa, câștigătorul Survivor România 2023

Dan Ursa, care a făcut parte din echipa Războinicilor, a ajuns în finala Survivor România 2023 alături de Carmen Grebenișan și Andrei Krișan. Dan Ursa a câștigat Survivor România 2023 și a primit marele premiu de 100.000 euro.

„Sunt mândru de mine și de toți susținătorii mei. Da, am încredere în mine. Asta simt.”, a spus marele câștigător”, când i s-a înmânat trofeul Survivor România 2023 și cecul în valoare de 100.000 de euro. Dan Ursa ocupă o funcție de conducere în vânzări, e director.

Înainte de a începe Survivor România 2023, concurentul spunea că va avea ceva probleme în a se adapta la regimul alimentar din competiție. „Cea mai mare provocare, cred, va fi lipsa hranei pe tot parcursul emisiunii”, declara Dan Ursa.

Înainte de a intrat în competiție, concurentul recunoștea care e cea mai mare teamă a lui: frica de a dezamăgi, în special familia care îl susține acasă. „Cel mai mult o să-mi lipsească încurajările soției mele. Este omul care știe întotdeauna să mă motiveze și să mă țină în priză”, a mai spus războinicul.

