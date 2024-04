De mulți ani, Dana Rogoz și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, merg cu autorulota prin România. La Viscri merg regulat, acolo renovează o casă, dar până e gata petrec nopțile în autorulota lor. De data aceasta, nu au mers în vreo locație renumită prin țară, ci s-au oprit în București.

Dana Rogoz, Radu Dragomir, fetița Lia și Vlad, băiatul lor, au dormit în autorulotă, în fața grădiniței micuței. Pe Instagram, actrița a povestit cum i-a venit ideea acestei experiențe de care copiii s-au bucurat. „S-a întâmplat ca azi să am o filmare cu autorulota. Și dacă tot am echipat-o corespunzător și am pregătit-o pentru vacanță de Paște, Radu și cu mine ne-am decis, spontan, că ar fi drăguț că în noaptea această să dormim în ea.

Dana Rogoz: „Dormind în față grădiniței în autorulotă, în sfârșit vom fi și noi o dată primii”

Nu aveam timp să plecăm din București cu copiii, așa că doar am pornit autorulota din fața casei și am «călătorit» până la grădiniță Liei, adică la circa 5 minute de mers cu ea. Și iată cum în noaptea aceasta vom dormi în față grădiniței! Am făcut asta și când era Vlad mic, la aceeași grădiniță.

Eram supărați că întârziam tot timpul, așa că am zis că în felul acesta, dormind în față grădiniței în autorulotă, în sfârșit vom fi și noi o dată primii! Așa și cu Lia acum. Am luat cina, ne-am schimbat în pijamale, am făcut patul, i-am citit ceva lui Vlad, care a adormit deja, mai trebuie doar să o adormim și pe Lia, care e foarte entuziasmată de această seară cu totul inedită. Iar mâine dimineața ne vom trezi la ora obișnuită, dar nu vom fi pe grabă deloc”, a scris în mediul online Dana Rogoz, care a arătat și câteva poze din autorulotă.

Noaptea a decurs bine, vedeta a scris pe Facebook că și ziua ei a fost plină de reușite. „Ce zi! Ne-am trezit cu toții în autorulota noastră, parcată în față grădiniței Liei, mai devreme decât de obicei. A fost foarte drăguță experiența, mai ales pentru Lia, care a văzut-o pe doamna educatoare venind de la prima oră.

Apoi ne-am văzut fiecare de programul lui obișnuit. Eu am lucrat în prima parte a zilei, iar pe seară am avut spectacolul «30+» la Metropolis, urmat de un Q&A cu publicul foarte frumos. Apoi m-am întâlnit cu Radu și copiii, care tocmai se suiau din nou în autorulotă”.

Noaptea trecută, Dana Rogoz nu a revenit cu soțul și copiii acasă, tot în autorulotă au dormit, dar în fața școlii băiatului ei. „Vă vine să credeți sau nu, dar în seara asta dormim în fața școlii lui Vlad! Era rândul lui, corect? Ce să zic, nu ne plictisim în viața asta!”, a mai povestit vedeta ieri.

