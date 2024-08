Dana Rogoz, una dintre cele mai active persoane publice din mediul online, vorbește deschis despre expunerea celor doi copii ai săi, Lia și Vlad, pe rețelele de socializare, dar și despre pasiunile micuților. Actrița, cunoscută pentru faptul că își arată viața de zi cu zi pe Instagram, împărtășind cu fanii un fel de jurnal virtual, a integrat în mod firesc și momentele petrecute alături de copiii săi în postările sale.

„Este o opțiune personală să postăm copiii. Eu am fost un copil expus de când eram mică”

„Cred că este o disciplină pe care am căpătat-o în timp. Țin, într-adevăr, un jurnal al recunoștinței, al momentelor plăcute, al micile bucurii pe care le am în fiecare zi. A devenit un exercițiu de disciplină personală.

Este o opțiune personală să postăm copiii. Eu am fost un copil expus de când eram mică. Știu cumva din propria experiență care ar fi niște limite sănătoase. Sigur că există lucruri pe care le poți scăpa de sub control, dar e greu din exterior să îți dai seama cum ar trebui să se întâmple lucrurile în familia mea, fiecare decide pentru el. Eu am fost și sunt o persoană publică de când eram mică, mi-era foarte greu să îi ascund. A fost decizia mea, luată cu Radu, bineînțeles.

Nu îi implicăm în postări comerciale, sunt niște limite pe care le-a stabilit cu colaboratorii mei. Altfel, ei intră natural în postările mele, ca să nu trebuiască să îi întorc mereu cu spatele, să fac un efort din chestia asta sau când ies cu ei în oraș, să nu fie stresată să nu îi pozeze cineva, să nu-i vadă cineva. N-am vrut să creez din chestia asta ceva exagerat”, explică Dana Rogoz, pentru cancan.ro.

„Vlad are o sensibilitate aparte, iar Lia momentan este un copil mai docil”

Despre Lia și Vlad, Dana spune că sunt copii extrem de ascultători, responsabili și receptivi. Părinții lor îi încurajează să exploreze lumea și să își urmeze pasiunile, motiv pentru care fiecare călătorie devine o oportunitate de învățare și creștere pentru cei mici. Deși expunerea în mediul online ar putea ridica semne de întrebare pentru unii, Dana consideră că acest lucru face parte din viața lor de zi cu zi și că, atât timp cât există un echilibru și respect pentru intimitatea familiei, nu reprezintă un risc.

„Vlad are o sensibilitate aparte pe care poate, la un moment dat, o să și-o canalizeze în zona aceasta artistică, dar momentan este interesat de matematică, robotică. Lia este încă la vârsta la care vrea să facă «pestacol», nu spectacol, dar trece etapa aceasta și nu știu dacă se va menține, dar momentan Lia este un copil mai docil, cu care s-a lucrat mai ușor din acest punct de vedere”, spune actrița.

Dana și soțul ei, Radu Dragomir, călătoresc deseori împreună cu cei mici, iar aceste experiențe sunt adesea imortalizate și împărtășite cu comunitatea online. În ciuda aparențelor de pe Instagram, unde actrița pare să fie mereu în vacanță, Dana Rogoz clarifică faptul că, deși ar dori să călătorească mai des, realitatea este alta. Fie că explorează destinații îndepărtate din Asia sau locuri pitorești din România, actrița reușește să îmbine cu succes viața de familie cu pasiunea pentru descoperirea de noi locuri.

„Nu mai e nimic în plan, pentru că avem foarte multă treabă. Pare că mergem mult, pentru că postez și din alte vacanțe, dar real este că am avut aceste două săptămâni de concediu vara aceasta și nu știu când vom mai avea, dar nu ne plângem. Clar și copiii sunt pasionați de vacanțe și ne descurcăm foarte ușor cu ei. Pe avion sunt foarte disciplinați, respectă toate regulile. Sunt ca doi călători maturi”, a spus actrița pentru sursa mai sus-menționată.

