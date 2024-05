Actrița avea 19 ani la începutul relației cu Radu, însă a știut de la început că el este alesul. „Am simțit, am crezut. Aveam probabil și o maturitate pe care cred că alți tineri nu o aveau, pentru că am crescut în mediul ăsta de mică. N-aveam niciun dubiu”, a spus Dana la Fresh by Unica.

Între Dana și Radu este o diferență de vârstă de 19 ani pe care n-au simțit-o niciodată. Au fost îndelung criticati și mulți nu le-au dat șanse să fie împreună.

„Lucrurile sunt atât de nuanțate. Probabil că a ajutat în sensul că el avea deja o anumită perspectivă, era cu un pas înainte în viață. Am trecut de vârsta pe care el o avea când noi am început relația și pot să înțeleg ce așteptări ai de la o relație pe termen lung altfel decât înțelegeam la 19 ani.

Dar nu ne-am jucat cu emoțiile noastre, cum fac tinerii. Plec la mama, două săptămâni nu mai vorbim. N-au existat niciodată glumele astea, provocările astea, să ne condiționăm. Ne-am asumat cu totul”, a spus Dana Rogoz, pentru Unica.ro.

„Noi nu ne-am privit altfel prin prisma acestei diferențe. Ne-am privit tot timpul ca de la egal la egal, cu respect reciproc, născut dintr-o relație profesională foarte puternică. Ne știam de ani de zile, ne cunoșteam foarte bine. Ne admiram deja profesional și respectul a continuat să existe și personal, dar deja aveam o bază”, a completat.

Pentru Dana și Radu relația nu a fost deloc complicată și asta pentru că au avut aceeași viziune asupra lucrurilor. Nu a fost loc de compromisuri și s-au completat perfect de fiecare dată.

„Semănăm, chiar dacă în manifestare nu semănăm tot timpul. El e mai așezat, mai calculat, mai analitic, eu sunt mai impulsivă sau așa ar părea din exterior. De fapt, semănăm foarte tare. Eu pare că sunt impulsivă și mai extrovertă ca tipologie, dar de fapt sunt genul care analizează absolut toate opțiunile.

Avem aceleași pasiuni, ne plac aceleași lucruri. N-am făcut compromisuri de genul merg cu el nu știu unde, dar mergi și tu cu mine. N-a fost nevoie de negocieri de acest tip”, a povestit Dana Rogoz, pentru Unica.ro.

