Dana Rogoz sare în ajutorul vecinilor bătrâni. „Am sunat la soția vecinului arhitect și am auzit-o plângând”

De Denisa Macovei,

După ce s-a dat ordonanța militară în care bătrânii trebuiau să urmeze restricții speciale, Dana Rogoz s-a gândit pe cine ar putea să ajute astfel încât să poată trece mai ușor peste această perioadă.

„Sigur, mai întâi m-am asigurat că mama se descurcă, că are tot ce îi trebuie acasă și că nu e nevoită să facă ieșiri, care să o pună în pericol. Apoi m-am gândit la vecinii noștri. Noi stăm la casă și, din păcate, nu avem relații apropiate cu mulți vecini. Am avut o relație specială cu un arhitect care locuia pe aceeași stradă cu noi, dar la câteva case dintanță. Ne-am împrietenit cu dândul în perioada renovării casei noastre când venea pe șantier, dar într-o zi, muncitorii ne-au spus că pe vecinul nostru l-a luat salvarea. Câteva zile mai târziu, soția dânsului ne-a anunțat că a murit. Așadar când am aflat că bătrânii se află în categorie cu risc, putând dezvolta forme grave în urma infectării cu coronavirus, m-am gândit la soția vecinului arhitect. Mi se părea cumva ciudat să o sun, să o întreb dacă nu cumva are nevoie de ajutorul nostru, când în toții anii aceștia mai mult de un salut respectuos din când în când, când ne întâlnim accidental pe stradă, nu am schimbat. Dar mi-am urmat instinctul și am făcut-o”.

-Alo, bună ziua, sunt vecina dumneavoastră de la nr 38, Dana Dragomir. Știți, v-am sunat să vă întreb dacă nu doriți să vă ajute soțul meu, Radu, cu cumpărăturile….Atât am apucat să spun și am auzit-o plângând. Mi-a spus că pur și simplu nu se aștepta la acest telefon. Că trebuie să își revină puțin înainte de a-mi răspunde. Mi s-au inundat instantaneu și mie ochii. I-am explicat că nu trebuie sub nicio formă să se simtă îndatorată de gestul nostru. Că e unul absolut normal, firesc, în acest moment. Și pentru că Radu, care poate ieși să facă cumpărături o dată pe săptămână pentru noi, nu îi va fi greu să facă cumpărături și pentru dânsa, dar și pentru mama ei, cu care locuiește și care este și mai în vârstă. Cu greu și-a revenit. Apoi, mi-a mărturisit că într-adevăr nu are pe nimeni care să o ajute. Că a reușit cu greu în ultimele zile să care de una singură alimente și că se va descurca pentru o perioadă. Dar că va apela la noi, cât de curând, pentru viitoare cumpărături. Am închis telefonul și m-am gândit la câți bătrâni sau alte persoane din categoriile de risc sunt acum fără niciun sprijin. Și uneori sunt foarte aproape de noi, fără să avem habar”, a scris Dana Rogoz pe blogul ei.

FOTO: Alex Gâlmeanu