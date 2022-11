„Am făcut câteva poze și când am văzut că pe doi noiembrie, în 1954, Marilyn Monroe a filmat scena cu cada din filmul ‘Șapte ani de căsnicie, m-am gândit că am și eu pozele și am făcut o corelare între cele două, dar nu e făcut profesionist, a fost o idee de-ale mele, sunt făcute cu telefonul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Fotografiile sunt făcute de prietena mea Carmen Negoiță, ne-am făcut amândouă poze ca să arătăm cât de frumos e castelul. Una dintre trăsăturile castelului este că într-una dintre camerele mari cu geamuri imense există acea cadă fix în cameră, nu este baie separat și ne-a plăcut mult ideea să facem niște poze acolo, și ea are pe Instagram-ul ei”, a spus Dana Săvuică pentru Click.

«Marilyn Monroe este una dintre femeile cu feminitate și eleganță și reprezintă până la urmă un simbol internațional al feminității și într-adevăr am niște tangențe cu ea.

Să nu uităm că prima mea apariție în Playboy a fost realizată identic după primul ei pictorial în Playboy, ea a fost prima în America eu am fost prima în România. Chiar si după 20 de ani de la pictorial mi se cere autograf», a mai adăugat Dana Săvuică.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO În 1983, Ileana a decis să fugă în SUA și s-a angajat ca femeie de serviciu. După aproape 40 de ani, a ajuns să facă ceva incredibil

Playtech.ro Toni Iuruc a RĂBUFNIT! A spus ADEVĂRUL despre Simona si DOPAJ, sunt cuvinte dure. Nu a mai rezistat

Viva.ro O recunoști? S-a transformat total, la nouă ani de când și-a pierdut soțul. El era mai mare decât ea cu 47 de ani, dar asta nu a stat niciodată în calea iubirii lor

Observatornews.ro Bianca, o fată de 15 ani din Focșani, a murit în brațele mamei după ce a primit 3 diagnostice în 4 zile: "Toată noaptea am stat lângă ea"

Știrileprotv.ro O femeie își închiriază soțul cu 45 de euro pe ora. Face atât de mulți bani încât a renunțat la job

FANATIK.RO Sfatul zilei de sâmbătă, 5 noiembrie 2022. Berbecul trebuie să-și exprime punctul de vedere

Orangesport.ro Documentul ”bombă” semnat de Vasile Dîncu în ultima zi ca ministru al Apărării. Abia acum s-a aflat despre el

HOROSCOP Horoscop 4 noiembrie 2022. Capricornii pot primi sfaturi de mare preț de la persoane din anturajul apropiat și să nu le aprecieze

PUBLICITATE Noua colecție Mohito - spiritul glamour & misterios al ideii de Old Hollywood