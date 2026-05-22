Dani Oțil, despre relația pe care o are și astăzi cu Mihaela Rădulescu

În ediția de joi a emisiunii „Furnicuțele”, Dani Oțil a vorbit sincer despre legătura pe care o păstrează cu Mihaela Rădulescu, chiar și după mulți ani de la despărțire. Prezentatorul a spus că a învățat multe lucruri importante de la fosta parteneră și că îi poartă în continuare respect.

„Sunt nenumărate subiecte legate de Mihaela. Eu am o relație foarte bună cu ea și am învățat extrem de multe lucruri de la ea. Dar îi spuneam și soției mele, acum ceva timp, că unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie cu care eram, în timp ce eram împreună, a fost următorul…”, a declarat prezentatorul.

Acesta a povestit și unul dintre cele mai importante sfaturi primite de la vedetă în perioada în care formau un cuplu. „La un moment dat, Mihaela mi-a zis asta. Eram undeva pe planetă, nu contează asta, și mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți dai seama că lucrurile vor evolua într-o zi. Oricât de bine ne este nouă acum, în tot mediul ăsta – bem, mâncăm, avem de toate, soare și nu știu ce – tu ești încă tânăr. Într-o zi vreau să vii cu viitoarea ta soție să mi-o prezinți și să îmi spui: «Cu ea vreau să fac unul sau mai mulți copii»”.

Cum a început relația cu Gabriela Prisăcariu

După despărțirea de Mihaela Rădulescu, Dani Oțil și-a construit o familie alături de Gabriela Prisăcariu, femeia cu care s-a căsătorit și cu care are un băiețel, Tiago.

Prezentatorul și-a amintit cum și-a cunoscut soția și cum a început relația lor. „La emisiunea de după mine, venea în postura de model”, a povestit Dani Oțil.

Acesta a spus că între ei a existat încă de la început o chimie aparte și și-a amintit momentul în care a încercat să facă primul pas. „Am întrebat-o dacă «vrea să o curenteze»”, iar Gabriela i-a răspuns în același ton glumeț. „Acum nu mai am bateriile încărcate”, a spus prezentatorul.

Tot în cadrul emisiunii, Dani Oțil a vorbit și despre modul în care vede relațiile. „Cred într-un feeling, într-o pasiune carnală, dar dragostea se construiește. E un management la un moment dat. Nu merge doar pe bubuială, fluturași”, și-a exprimat opinia gazda de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Momentul cu Tiago care l-a făcut să plângă

Unul dintre cele mai emoționante momente din emisiune a venit atunci când a fost difuzat un material cu fiul său, Tiago. Mesajul scris de Dani Oțil în urmă cu mai mulți ani l-a făcut să izbucnească în lacrimi.

„Las și eu asta aici, tată, ca peste 20 de ani să fim siguri că mă mai suni. Nu e obligatoriu. Peste 20 de ani o să ai fix cât aveam eu acu 20. Exact când am început să îi sun pe ai mei mai rar. Și tot mai rar…

Eu timpul nu îl mai pot da înapoi. Tu nu face ca mine, tată. Eu nu o să te deranjez. Nici tata nu m-a deranjat. Da tu sună-mă la sfârșit de vară să refacem poza asta. Tu vei fi tot mai înalt… io tot mai strâmb. De la un punct mă voi ține eu de tine. Sper să îți fiu până atunci sprijin.

Las poza asta aici… ca într-o sticlă. Până pe 2042…”.

După difuzarea imaginilor, prezentatorul a vorbit deschis despre relația cu fiul său și despre temerile pe care le are ca părinte.

„Nu pot să spun că Tiago seamănă prea mult cu mine. Dansăm la fel de prost. Încă am răbdare cu el. El este cel mai important proiect al meu. Deocamdată, ne ajunge acest proiect, fiindcă ne copleșește și a depășit și bugetul inițial. Nu cred că am fost foarte bun la început, ca tată. (…) M-am emoționat, pentru că mi-am dat seama că și astăzi țin la treaba asta: să nu fie el o versiune mai bună a mea. Nu e corect față de copil! Și săptămâna trecută m-am gândit că nu voi fi suficient de bun ca tată”, a spus Dani Oțil la „Furnicuțele”.

Discuția despre părinți, extrem de emoționantă

În timpul interviului cu Denise Rifai, prezentatorul a vorbit și despre relația specială cu părinții săi, în special cu tatăl lui.

„În procesul meu de maturizare, problema e că eu am un tată foarte plângăcios. De câte ori particip la emisiuni din acestea, îmi dau seama că se uită tata. Tata este născut cam în aceeași zi cu mine, în august. Ca să îi explic și lui: ăștia nu au avut bani de o plasă de muște, tată, și este o muscă de la concurență care se plimbă pe aici”, a spus Dani Oțil, încercând să destindă atmosfera cu o glumă.

