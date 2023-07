Pe 30 iulie, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Ceremonia a fost una extrem de emoționantă, iar cei doi s-au bucurat din plin de fiecare moment. La biserică, fiul cuplului a fost puțin agitat, astfel că la un moment dat bunica a ieșit afară cu el pentru a-l calma.

Petrecerea a fost una pe placul tututor. Peste 100 de persoane au participat la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu, care s-a desfășurat într-un loc de poveste. Într-un local superb situat pe malul lacului Buftea, la mică distanță de București, într-un splendid parc natural cu arbori seculari și grădini amenajate, cei doi s-au distrat până dimineața, alături de invitații lor.

Gabriela Prisăcariu spunea inițial că va avea o singură rochie de mireasă, însă planurile s-au schimbat pe parcurs. Soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a optat pentru o a doua rochie, una în care să se poată mișca mai bine.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Recomandări INVESTIGAȚIE. Permise de conducere false, vândute pe Facebook cu câteva sute de euro: „Serviciul nostru este legal”. Poliția spune că nu are ce face

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează”

La un moment dat, Dani Oțil a ținut un discurs în fața tuturor celor prezenți. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a ținut să le mulțumească celor care și-au rupt din timpul lor și au acceptat să vină să petreacă alături de ei.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele.

„Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit”

Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus Dani Oțil.

Recomandări Omul care a reușit fără să primească glorie în schimb. Bulevudanse?

La nuntă au fost invitate aproximativ 100 de persoane, pentru că cei doi nu și-au dorit o petrecere foarte mare. „De astăzi Dani, soțul Gabrielei. Vreau în primul rând să vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare. Gabriela știe că am 6 prieteni și nici ei nu sunt chiar prieteni. Unii sunt prieteni că le-am dat bani împrumut și nu mi-au dat înapoi. Nu credeam că vă strângeți atâția, sincer. Eu am crezut că vor fi 62, dar sunteți peste 100 și ceva”, a spus Dani Oțil.

Tortul a fost mult așteptat de invitați, iar acesta a fost cu trei etaje. Toată lumea a rămas fără cuvinte când au văzut cum arăta prăjitura mirilor.

Declarațiile făcute de mama lui Dani Oțil

Înainte de petrecere, mama lui Dani Oțil a stat de vorbă cu jurnaliștii și a mărturisit că abia aștepta să danseze.

„Am avut emoții, nu știu de ce sunt emotivă! Sunt în vârstă, de aceea. Merg la petrecere, cum să nu. Fără mine nu se face nimic. Vă spun, am fost mare dansatoare când am fost la facultate și acum merg mai greu și mă doare sufletul că nu pot”, a spus mama lui Dani Oțil pentru Antena Stars.

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au fost nașii

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au decis ca Tinu Vidaicu și Roxana Ionescu să le fie nași. Aceștia au o relație de prietenie foarte strânsă și sunt alături mereu când au nevoie.

Recomandări „Prăbușirea de la Podul Înalt”. Construcție turistică pe locul unde Ștefan cel Mare a câștigat bătălia cu turcii, pusă la pământ de vânt. Ce spun autoritățile

„Am emoții, pentru că îl știu de o viață pe Dani, și asta ne-a apropiat, și asta ne-a adus și în postura asta, și m-am bucurat foarte mult pentru ei, cred că m-am bucurat mai mult pentru Gabriela, știți cum e, femeile de obicei se bucură, ea și-a dorit foarte mult”, a spus Tinu Vidaicu.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Reacția incredibilă a unui turist polonez venit în România: ”Două lucruri m-au surprins”

Viva.ro Cum s-au fotografiat David Popovici și iubita lui. La 18 ani, campionul are o relație stabilă

PUBLICITATE „Nu mai e tipul de cancer care te omoară!” Și e foarte sigură de ce spune, pentru că e specialitatea ei

FANATIK.RO Locul de vis din România care bate Elveția sau Italia. Are o piscină infinity și un peisaj fabulos

Știrileprotv.ro Informația momentului vine de pe frontul din Ucraina! Ce se întâmplă chiar acum în jurul Bahmutului, conform unui oficial ucrainean de rang înalt

Observatornews.ro Tineri morți după un accident înfiorător, pe un drum din Dolj. Mașina lor s-a făcut praf într-un stâlp de electricitate

Orangesport.ro Revoltă în direct, cu fotbalistul Farului prins la mijloc: "Dacă tu poţi ţipa la Hagi... S-a terminat cu tot! A fost cel mai protejat fotbalist"

Unica.ro Începe postul Adormirii Maicii Domnului. Cum se ține postul și ce este interzis!