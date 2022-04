Dani Oțil face parte din juriu la „iUmor”. „De aproximativ trei ani tot aștept să fiu chemat aici”

Audițiile sezonului 12 iUmor continuă și un nou jurat-surpriză se va alătura celor trei bine-cunoscuți critici ai umorului. Dani Oțil a revenit la iUmor, dar de această dată în postura de jurat.

„Sunt fan iUmor, știu foarte multe numere și mereu m-am întrebat dacă aș avea ce trebuie pentru a fi la masa juriului. De aproximativ trei ani tot aștept să fiu chemat aici.

Am un filtru pe care îl pun peste tot ce se întâmplă pe scenă: omul acesta dacă ar veni cu grupul meu de prieteni la cabană și ne-ar spune glume, noi am râde sau l-am da afară în zăpadă? Cred că la asta se rezumă totul”, a declarat Dani Oțil

„Mi-ar plăcea să văd oameni care sunt cu adevărat fericiți, nu persoane care zâmbesc ca maseuzele din Thailanda. Nu vreau să văd ultraprofesioniști. Sunt pasionat de iUmor pentru că am văzut aici câțiva oameni care au făcut stand-up povestindu-și viața și ei nu știau de fapt că fac stand-up. Genul acesta de oameni îl ador”, a adăugat cel de-al patrulea jurat iUmor.

