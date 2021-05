Dani Oțil s-a dat de gol într-un interviu acordat lui Bobonete. Obiectul pe care Loredana îl are în living

Acasă, artista are și o bară de streaptease, mai exact chiar în livingul locuinței. Chiar prezentatorul de la matinalul de pe Antena 1 a dat-o de gol.

„A zis Răzvan, într-un interviu, că el își aduce aminte că noi am stricat bara unui club de striptease.

Eu nu mai țin minte, mi-a zis că eu am găsit clubul nu știu unde, că am fost acolo și am stricat bara. Bine, era în bucătărie la cineva, nu era chiar club. Eu nu mai țin minte”, a spus Mihai Bobonete în podcastul său.

„Dar tu ai fost cu noi, oare? Ah, ok. Știi că Loredana Groza are bară de striptease în living?”, a dezvăluit Dani Oțil.

Comediantul spune că și el a fost invitat acasă la Loredana Groza, însă nu a văzut ca aceasta să aibă vreo bară de streaptease undeva prin casă.

„Mihai Bobonete: Eu am fost de mai multe ori la ea acasă și nu am văzut-o. Poate are d-asta de se… cum are magicianul baghetele.

Dani Oțil: Nu, este acolo. Tu ai fost când era… în altă eră.

Mihai Bobonete: Nu, mă, nu. Acum, mai nou?

Dani Oțil: Da.

Mihai Bobonete: Nu îi permite religia, că ea e la Hare Krishna și nu cred că îi permite religia cu bara de striptease.

Dani Oțil: Băi, eu zic că are.

Mihai Bobonete: Băi, eu sunt curios. O să o am și pe ea invitată și o să o întreb, serios, dacă are și de unde știi tu.

Dani Oțil: Altă întrebare…

Mihai Bobonete: Păi vezi…”, a fost dialogul dintre cei doi.

