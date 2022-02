Daniel Buzdugan, 47 de ani, om de radio, de televiziune, actor, prezentator, jurat în cadrul a diverse concursuri. Ieșeanul a fost invitatul lui Damian Drăghici, în cadrul podcast-ului acestuia, și a depănat numeroase povești.

Cele din copilărie păreau decupate din „Amintirile” lui Ion Creangă, cum însuși Daniel s-a amuzat, dar una de la maturitate ar fi putut avea consecințe teribile. Tragice. Practic, ar fi putut împușca, ucide și răni extrem de multe persoane, chiar el a recunoscut acest detaliu, ce putea fi terifiant!

Nică din „Amintiri din copilărie”

Buzdu a mărturisit că „jumătate din inimă e la Iași, cealaltă jumătate e în insula lui Zeus, Nikos Kazantzakis, Creta”, lucru confirmat și de zecile de fotografii expuse din vacanțele grecești ale lui Daniel.

În copilărie, făcea nebunii cu carul, o prefață la farsele pe care le-a făcut și în viața reală, nu doar la radio. „La țară, unde copilăream de luni până vineri seară, nu prea puteam ieși din curte. După ce făceam baie vineri seara, mergem la bal, la discotecă, așa ni se spunea. Dar eu, seară de seară, cu vărul meu, la 11.00 seara, deschideam geamul și fugeam până la 3.00 dimineața, o tăiam în sat. Mergeam la furat de cireșe. Ion Creangă, sută la sută”, a rememorat moldoveanul.

Mama credea că va fi fată

Daniel a mărturisit că mama sa aștepta să aducă pe lume o fetiță, nu pe el! „Mama a trebuit să renunțe la munca ei, fiindcă s-a născut băiatul, care trebuia să fie fată, ea credea că voi fi fată. Mama a renunțat la serviciu, era casnică. Tata era milițian, doar el lucra. Mă mândresc cu el. Când mergea în tura de noapte, el a lucrat și la pușcărie, la penitenciar, pleca având 2-3 termosuri, 2-3 pachete de țigări”, a povestit Buzdugan.

„Se puneau în genunchi în fața lui tata și-l pupau”

Urmarea? „În plimbările noastre pe dealurile Iașiului, ne întâlneam cu tot felul de oameni dubioși. Iar când îl vedeau pe taică-miu, oamenii se puneau în genunchi și-l pupau. Nu pricepeam ce se întâmpla. Oamenii ăia fuseseră abandonați de toată lumea. Tata ne povestea ce însemna să vorbească cu ei, era psihologul pușcăriei, deși era un simplu gardian”.

Erau oameni care făcuseră o crimă, tâlhărie, dar era și ăla om. Am realizat că o vorbă bună face mai mult decât 5.000 de euro. Oamenii ăia erau recunoscători. Eu sper ca și copiii mei, când vor crește, să se mândrească cu mine: ”Ăsta a fost tata, un om bun”. Daniel Buzdugan:

„Dane, fii și tu mai Rambo!”

Odată era să facă o uriașă prostie, o recunoaște și el. Copil fiind, Daniel se juca, studia, armele din dotare pe care le avea tatăl său, fără gloanțe în ele, ulterior, a avut șansa de a se folosi de detalii învățate în copilărie.

„Tata venea acasă cu pistolul, unul «Carpați». Eu voiam să-l studiez. Mă lua cu el la serviciu, mă punea să desfac armele, să le pun înapoi, m-am jucat cu mitraliere, cu Kalashnikov, bine, fără gloanțe. Asta mi-a folosit”, a comentat Buzdugan.

Iată povestea: „Am fost odată la munte, am dat peste un tip, un vânător, avea o armă de vânătoare, o mitralieră gen, practic. Din greșeală, era dată pe foc automat. Curtea era plină. I-am cerut tipului să fac o poză. Iar o fată din gașcă a zis: «Măi, Dane, fii și tu mai Rambo!». Am vrut să apăs pe trăgaci. În secunda aia, îngerul păzitor!, experiența mea cu tata mi-a adus aminte: «Niciodată nu îndrepți arma spre cineva! Niciodată nu apeși pe trăgaci, fără să te uiți». Și m-am oprit, am văzut că e dată pe foc automat! La foc automat se eliberează o grămadă de gloanțe, cu efect omorâtor la un kilometru jumătate distanță. Ori oamenii ăia erau la 20 de metri. Eram pe viață acum, la închisoare, vă dați seama!”, a mărturisit Daniel.

