LIBERTATEA: Daniel, o revenire a serialului GROAPA cu o variantă revizuită. Ce sentimente te încearcă? Te-ai uitat la serial și acum?

Daniel Nuță: Bineînțeles că m-am uitat, toată lumea s-a uitat și se va uita la noua variantă. După 6, 7 luni de când am terminat, m-am putut detașa puțin de proiect și l-am privit mult mai obiectiv. Mi-am amintit că anul trecut, exact pe vremea asta filmam niște secvențe super grele și între timp mă pregăteam și pentru secvențele de concert trap. A fost ceva antrenament acolo.

– Cu ce amintiri ai rămas despre Sașa Vlahu? Ce impact a avut acest personaj asupra ta?

– Personajele nu lasă impact vizibil asupra actorului, dacă actorul este sănătos la cap. Anumite informații și idei pot apărea în mintea actorului datorită studiului asupra unui anumit caracter, înțelegerea personajului, încercarea de a fi, dar nu mai mult. Plus că un „personaj” e construit pe structura personalității actorului.

– Am văzut pe profilul tău că ești foarte prins în diferite proiecte. Spune-ne mai multe despre ele, cu ce te mai ocupi?

– Deocamdată nu pot spune mai mult decât am făcut-o și pe rețelele de socializare/comunicare, plus că sunt superstițios. În momentul în care se vor realiza lucrurile, vă voi spune. Promit.

– Ai timp și de o vacanță vara aceasta? Ai ceva planuri?

– Da, bineînțeles, recuperez ce nu am avut vara trecută, cât filmam la Groapa. Probabil va fi ceva prin Corfu, Sicilia și apoi Londra, toate acestea în luna iulie. În rest, back in business pentru că am multe de făcut.

– Ce tipuri de personaje ți-ar plăcea să mai primești în activitatea ta? Ce simți că te-ar scoate total din zona de confort?

– Mi-ar plăcea să fie niște compoziții departe de ceea ce am făcut până în momentul de față, dar e destul de greu în România, nu se scriu astfel de personaje. În rest, îmi doresc să lucrez cu actori și regizori mari de la care am ce să învăț.

