Daniel Nuță, declarații despre serialul de pe Netflix în care joacă rolul lui Vlad Țepeș: „Toate secvențele pe care le-am filmat au fost extraordinare”

„Toate secvențele pe care le-am filmat au fost extraordinare. Scenariul e foarte bine scris, lucrul cu regizorul a fost o încântare, colegii niște minunați – majoritatea, imaginea – briliantă, echipa din spate – am rămas prieteni cu aproape toți, ne scriem, ne dăm mesaje cu cât de dor ne e de perioada aia.

Cred că asta e rețeta unui serial mare, cu buget mare, pentru a ieși un produs foarte bun. Oamenii reprezintă, de fapt, rețeta. Ei, ca întreg, pot face un lucru simplu să fie sau să nu fie extraordinar”, a transmis Daniel Nuță.

Întrebat cum se înțelege cu Cem Yigit Uzümoglu, actorul turc care l-a interpretat pe Mahomed al II-lea în serial, românul a explicat: „Abia așteptăm să prindem un timp să ne vedem. Chiar dacă suntem la mii de kilometri distanță, ne-am promis să ne vedem de câte ori putem. Ne-am înțeles foarte bine, mergeam să mâncăm împreună, am mers la hammam după niște zile de filmare grele, povesteam foarte mult despre ce vrea Mehmed, ce vrea Vlad. De ce face ce face fiecare.

Recomandări Cum comentează Ucraina atacul de la o bază aeriană rusă, aflată la 500 km de granițele sale. Moscova a anunțat că trei oameni au murit „în urma doborârii unei drone ucrainene”

Ne contraziceam, fiecare lua apărarea personajului lui. Am încercat să creăm o conexiune frățească în afara platoului pentru a ne fi mai ușor pe set. Dovadă, există o secvență între noi doi la un moment dat foarte emoționantă, sper să ghiciți care e aceea”.

În serial joacă și românul Radu Micu, care îl interpretează pe Dimitrie, mâna dreaptă a lui Vlad Țepeș. „Acum un an eram în Turcia împreună cu Daniel Nuţă din cauza lui Domnica Circiumaru. Acum dacă tot eram acolo, am repetat, am filmat și ne-am făcut prieteni pe viață! In decembrie ne vom reprezenta neamul în apriga luptă cu Mehmed!”, a scris și Radu Micu, într-o postare pe Facebook, despre serialul în care joacă.

cu

Marcel Iureş este narator pentru versiunea în limba română, iar Charles Dance dublează versiunea originală, în engleză.

Doi istorici români, Andrei Pogăciaș și Mihail Hasan, au fost de asemenea implicați în realizarea serialului, acesta fiind o docuserie care îmbină acțiunea cu intervenții ale unor experți ce pun în context evenimentele.

Recomandări Momentul accidentului mortal de la Pasajul Unirii. Ce au surprins camerele de supraveghere | VIDEO

Trailerul oficial „Rise of Empires: Ottoman: Sezonul 2 – Mahomed vs Vlad”:

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Șocul trăit de un gălățean în Italia, când s-a întors la locuință. Era 2 noaptea: "Ea s-a întors zâmbind. Eu m-am speriat, m-am jenat"

Playtech.ro Putin a recunoscut că e ÎNFRÂNT! Renunţă la război, vrea PACE. Liderul rus a uimit pe toată lumea

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a ales de el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de eur

Observatornews.ro Ultimele clipe din viața Lisei, cunoscutul travestit din Iași care a murit în incendiu. Patul a luat foc, după ce pisica a dărâmat candela

Știrileprotv.ro Drone din Coreea de Nord au trecut granița în Coreea de Sud. S-au tras focuri de avertisment

FANATIK.RO Cât timp poți să păstrezi la frigider salata de boeuf, toba sau piftia. Foarte mulți români comit această greșeală

Orangesport.ro ALERTĂ | Gigi Becali a confirmat că nu mai este proprietarul palatului din Aleea Alexandru. Cui îi aparţine acum clădirea

HOROSCOP Horoscop 26 decembrie 2022. Capricornii au în față o zi neașteptat de dificilă, mai ales din cauză că va crea un contrast între dorințe și nevoi