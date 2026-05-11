Într-o postare pe contul său proaspăt creat de Instagram, acesta este surprins pozând lângă o piscină, într-o vilă luxoasă. Într-o altă imagine, urcă mândru la volanul unui Ferrari roșu, în timp ce un utilizator comentează: „Bine ai revenit acasă, prietene”.

Nermin, considerat una dintre cele mai periculoase figuri ale crimei organizate din Europa, a petrecut aproape patru ani în închisorile elvețiene. Acum este însă un om liber, o situație care reprezintă o ofensă pentru presupusele victime ale traficului de persoane de care este acuzat.

Fondatorul grupului de crimă organizată United Tribuns

În 2004, Nermin, originar din Bosnia, împreună cu fratele său, a pus bazele United Tribuns în Germania, un grup ce a devenit rapid o organizație de motocicliști implicată în activități infracționale. Membrii grupării au fost acuzați de trafic de droguri, proxenetism și acte de violență. Două persoane și-au pierdut viața în confruntări dintre Tribuns și bande rivale.

În 2022, gruparea a fost interzisă de autoritățile germane. Însă, în urma unei anchete internaționale, Nermin a fost arestat la un punct de frontieră din Croația. Conform procuraturii din Argovia, acesta era căutat pentru implicarea într-o rețea de trafic de persoane și prostituție internațională. Printre acuzații, se numără și atragerea unei minore elvețiene într-o capcană pentru a o forța să se prostitueze.

Extrădarea interlopului către Bosnia

După trei ani și opt luni petrecuți în detenție în Elveția, Nermin a fost extrădat în Bosnia pe 31 martie 2026, o decizie care a surprins opinia publică.

„Putem confirma că Nermin C. a fost extrădat din Elveția pe 31 martie 2026”, a declarat pentru Blick un purtător de cuvânt al Oficiului Federal de Justiție din Elveția. Solicitarea de extrădare venise din partea Ministerului Justiției din Bosnia.

Deși autoritățile bosniace au deschis o anchetă împotriva acestuia, decizia de a-l extrăda a ridicat semne de întrebare. Surse interne au exprimat temeri legate de o posibilă indulgență a autorităților din Bosnia față de Nermin, mai ales în contextul în care fratele său, supranumit „Boki” și lider al United Tribuns, a fost eliberat pe cauțiune după doar un an de închisoare la Sarajevo.

În plus, anchetatorii din Balcani au fost acuzați că, de-a lungul anilor, au permis fraților să construiască un întreg imperiu criminal, în ciuda mandatelor internaționale de arestare emise împotriva lor.

Temutul interlop a scăpat de justiție și s-a întors la lux

Temerile privind o eventuală indulgență s-au confirmat. Potrivit tribunalului din Sarajevo, citat de Schwarzwälder Bote, Nermin a fost eliberat în urmă cu zece zile, la doar câteva săptămâni după ce a fost extrădat din Elveția.

Deși i s-a interzis să părăsească domiciliul sau să ia legătura cu anumite persoane, el nu s-a ferit să-și expună pe rețelele sociale revenirea la viața luxoasă.

Pe Instagram, Nermin a publicat o imagine care îl arată relaxându-se la piscină, în timp ce un utilizator îi scrie: „ForeverTribuns”. Este o scenă care evocă vremurile de glorie ale fraților, când legea părea să fie doar un detaliu neînsemnat în calea expansiunii lor criminale.

