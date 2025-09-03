Daniel Pavel se retrage la Muntele Athos. Cine îl va însoți în călătoria lui. „Vreau să mă reconectez cu el”

Daniel Pavel își va petrece ziua de naștere, 8 septembrie, când este Nașterea Maicii Domnului, la Muntele Athos, alături de fiul lui. Într-un interviu pentru Viva.ro, prezentatorul tv a dezvăluit ce va face anul acesta de ziua lui.

„Vine ziua mea și o să încerc ziua asta mare să o onorez așa cum se cuvine. O să merg pe Muntele Athos. Iau micul dejun dimineața cu soția, la prânz zbor la Salonic, de unde mă preia băiatul meu cu mașina și merg cu el la Athos, că asta e de fapt, cheia.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Am mai fost acum opt ani, da. Deci, asta e. Vreau chiar să fie o chestie puternică, superbă, spirituală, într-un loc unde voi fi împreună cu fiul meu. Vreau să mă reconectez cu el, pentru că eu nu apuc să vorbesc îndeajuns cu el, fiul meu fiind la Viena în anul lll la drept, într-o lume rece, lumea austriacă… Asta încercăm. De la Salonic sunt trei ore de condus până la Athos”, a declarat Daniel pavel pentru revista VIVA!

Daniel Pavel va prezenta un nou reality-show la Pro TV, după „Survivor România”. Anunțul a fost făcut chiar de prezentator în cadrul grilei de toamnă a postului de televiziune.

Nu a spus când va începe filmările sau când va apărea pe post, ci a dat primele detalii. „Într-un ținut exotic, în fața provocărilor imprevizibile, minunații, concurenții vor descoperi nu doar cât pot duce, ci și cine sunt cu adevărat. Va fi un supertest sfidând limitele. Și despre asta o să mai povestim.

Eu vă promit așa: veți trăi alături de ei o expediție, o experiență, o minune de reality show intens, palpitant, în care fiecare clipă poate schimba totul. Vă spun așa: sfidătorilor, abia aștept să ne revedem”, a spus Daniel Pavel, care a anunțat și pe Instagram despre noua lui emisiune.

