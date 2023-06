Cu emoții și bucurie, Daniela Crudu, fosta asistentă TV, anunța în urmă cu aproximativ două luni că a adus pe lume o fetiță. Micuța a venit pe lume mai devreme decât se aștepta, însă este sănătoasă și a primit îngrijiri medicale de specialitate.

Daniela Crudu a anunțat pe contul său de Instagram că a născut, acolo unde a postat o fotografie cu ea și fetița sa. În mesajul postat, ea a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în această perioadă și a spus că este foarte fericită că micuța ei se simte bine. Fanii și prietenii au reacționat imediat la vestea nașterii și i-au transmis felicitări și urări de bine. Printre aceștia se numără și alte vedete din lumea mondenă, care au transmis gânduri bune pentru fosta asistentă TV.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni”

Daniela Crudu a fost recent invitată în emisiunea „Xtra Night Show”, unde a mărturisit că fiica ei s-a născut prematur. Bruneta a fost nevoită să stea în spital 5 zile și era îngrijorată pentru bebeluș. „Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi.“

Și a continuat: „E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță. Cu el seamănă.”

Daniela Crudu nu alăptează

Fosta asistentă TV a mărturisit în emisiunea lui Dan Capatos că nu o alăptează pe fiica sa. Daniela Crudu nu a avut lapte și a precizat că acest lucru nu s-a întâmplat din cauza implantului mamar.

„Nu alăptez pentru că nu am avut deloc. Doamna doctor a zis să nu ne mai chinuim că îi dădeam sân și nu putea să tragă și nu avea ce. Nu e din cauza implanturilor, că sunt multe fete care au și alăptează. Doar că la mine, nu am avut eu. N-am avut, eu ce să fac?”, a declarat Daniela Crudu, la Xtra Night Show.

Daniela Crudu este cunoscută pentru aparițiile sale în emisiuni TV, dar și pentru activitatea sa de model. Ea a fost asistentă în emisiunea „Un show păcătos”, dar și în alte proiecte de televiziune. În ultimul timp, însă, ea a fost mai discretă, concentrându-se pe viața personală și pe pregătirile pentru venirea pe lume a micuței sale.

Ce nume a ales Daniela Crudu pentru fetița ei

Înainte de a naște, Daniela Crudu a anunțat că pe micuță o va chema Daiana. „Ce moment frumos! O va chema Daiana! Am primit testul din America pe mail. Este sută la sută fetiță. Îmi doream fetiță. Prima oară nu știam nici eu, dar m-am gândit mai bine, la fetiță o să știu eu ce să îi fac. Vreau să fac băiță cu ea, vreau să mă machiez cu ea”, a declarat fosta asistentă TV.

