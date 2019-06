Daniela Györfi i-a promis fiicei sale o escapadă în Germania! Ea – la muncă, fetița – în vacanță

Daniela Györfi are cântări pe bandă rulantă. Artista este încântată că va reuși să îi ofere totuși Mariei o minivacanță în Germania, țară unde ea are de onorat câteva contracte. Așa că artista va cânta, iar fiica ei se va distra în compania celor doi copii ai lui George Tal din căsătoria anterioară.

Daniela Gyorfi, alături de fiica sa, Maria

”Vacanță de vară nu am, eu cânt încontinuu, dar într-adevăr merg săptămâna viitoare în Germania. I-am promis fetiței mele că o duc acolo, pentru că sunt și frații ei acolo și atunci mergem vreo 5 zile. Bine, eu și cânt acolo. Nu putem sta mai mult, pentru că avem cântări”, a declarat, pentru Libertatea, Daniela Györfi.

Daniela Gyorfi a atras atenția tuturor la petrecerea revistei VIVA!

La 50 de ani, cântăreața este într-o formă fizică de invidiat. ”Când spui 50 de ani, este o vârstă, dar contează cum te simți, iar eu, sincer, mă simt foarte bine deocamdată”, a precizat cântăreața.

Concertele o țin în priză

Daniela nu a fost niciodată panicată de faptul că îmbătrânește, dar merge constant la tratamente de întreținere. Recunoaște însă că a avut un moment de neglijență în ceea ce privește aspectul fizic, însă s-a redresat rapid atât pentru ea, cât și pentru publicul ei. „Nu pot să nu recunosc că sunt obosită, pentru că am un volum de muncă foarte mare, dar asta mă ține așa în priză. Când am împlinit 50 de ani, nu am făcut nici o criză. Sunt ok, pentru că mă simt ok. După ce a murit mama, aveam 45 de ani și eram dărâmată, arătam rău și m-am panicat”, ne-a povestit cântăreața.

Foto: Dumitru Angelescu

Citește și: România, o țară plină de „speciali”. Lista celor scutiți de taxe și impozite

Citește mai multe despre Daniela Gyorfi, Concerte și Germania pe Libertatea.