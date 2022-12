George Burcea și Victor Dorobanțu nu sunt singurii români care au jucat în serialul de pe Netflix, „Wednesday”. Andrei Duban a apărut pentru câteva momente în superproducația regizată de Tim Burton, dar și David, fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache, a făcut parte din distribuție.

„Am fost selectat în urma unui casting la care am participat. Am făcut figurație, deci nu am avut replici deloc. Obositor, dar a fost o experiență frumoasă”, a povestit David, potrivit national.ro. Tânărul își dorește să devină regizor și se pregătește intens pentru această meserie.

„Nu știu dacă își va face o meseria din asta sau nu”

Iuliana Marciuc s-a îngrozit atunci când și-a văzut copilul mort și înghețat într-un film. În pelicula „-34 de grade” din seria „2+2 Fac cât vreau eu”, David Enache a trecut prin mai multe stări. Iuliana Marciuc și Adrian Enache și-au văzut băiatul beat, cum fuma, îndrăgostit și într-o ladă frigorifică.

„Aceste scurte metraje au fost realizate pe grupe de vârstă și nivel de pregătire. Copiii au făcut și scenariul, iar unii dintre ei au filmat. În grupa lui David a filmat Carina Grigoraș, o amică de-a lui. A jucat și prietenul de vacanță al fiului meu, David Mușat. Copiii au fost producători, scenariști, regizori, au dat casting… David a obținut acest rol la casting, rolul unui nebun, zice el”, a declarat Iuliana Marciuc, pentru viva.ro.

Este pentru prima dată când Iuliana Marciuc și-a văzut fiul în astfel de ipostaze. „Ce m-a impresionat pe mine este faptul că am văzut în câteva minute trăiri foarte diferite. L-am văzut fumând pentru prima dată, dar el nu fumează deloc. L-am văzut băut, deși el nu bea. Și l-am văzut îndrăgostit, deși încă nu este așa. Și sigur că mi se pare foarte talentat, determinat și muncitor”, a mai spus vedeta TV.

„În perioada filmărilor, el nu a vrut să-mi spună nimic despre rol și despre scenariu. L-am auzit cum încearcă să facă rost de o ladă frigorifică, dar nu am crezut nici o secundă că lada frigorifică îi este destinată lui și că îl voi vedea înghețat, acolo. Ceea ce a fost înfricoșător și, de altfel, a fost singura poză pe care mi-a arătat-o. Și pe care am șters-o urgent din telefon.

Mai pot să spun că l-am văzut nopțile uitându-se pe YouTube repetând cum se joacă rolul unui mort. Pentru că e o respirație specială pentru acest rol. Ceea ce m-a înfricoșat”, susține vedeta TVR.

Iuliana Marciuc nu este convinsă că fiul ei va urma o meserie în acest domeniu. „Nu știu dacă își va face o meseria din asta sau nu, dar ca să dezvolte această pasiune, sigur este decis. Ceea ce mă bucură este faptul că eu apreciez mult oamenii cu pasiuni, indiferent care sunt acelea. Așa cum am încurajat prezența lui la Școala de televiziune, acum când s-a schimbat în Școală de film, de asemenea, îl încurajez să participe la castinguri. Pentru că numai așa te poți face cunoscut”, a mai declarat aceasta pentru sursa mai sus menționată.

