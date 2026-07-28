Corpul de Control al premierului acuză: întârzieri de 20 de luni, costuri dublate (6,5 miliarde de dolari) și o tranzacție cu terenul centralei care ar fi dezavantajat statul;

Firma care a vândut terenul, Nova Power & Gas, răspunde: a oferit în scris, de trei ori, anularea completă a tranzacției, cu banii înapoi. Oferta e valabilă până la 1 octombrie;

Nuclearelectrica, compania statului, susține la Bursa de Valori că nicio decizie a sa nu a produs vreun prejudiciu și că raportul conține erori — inclusiv despre consultările cu Consiliul Concurenței, care ar exista negru pe alb;

Banii pentru lucrările contestate nu au fost plătiți și sunt verificați acum de un audit specializat, cerut înainte ca raportul Guvernului să fie gata.

Ce acuză Corpul de Control al Guvernmului

Raportul, publicat duminică seară, vizează proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) — pe scurt, o centrală nucleară dintr-o generație nouă, formată din module mai mici, construită cu tehnologie americană pe locul fostei termocentrale pe cărbune de la Doicești, județul Dâmbovița.

Controlorii premierului au găsit trei mari probleme: proiectul are întârzieri de 20 de luni, costul estimat a crescut la 6,5 miliarde de dolari, iar tranzacția prin care compania de proiect a cumpărat terenul de la partenerul privat ar fi fost făcută în condiții care dezavantajează statul. Cel mai criticat e un act numit „Acord de refacturare”: pe lângă prețul terenului, firma privată urma să primească și contravaloarea unor lucrări de pregătire a șantierului – aproximativ 19 milioane de euro fără TVA. Raportul recomandă inclusiv analizarea anulării acestui acord în instanță și „atragerea răspunderii” unor persoane implicate.

Răspunsul firmei: „Luați tot înapoi, dacă vreți. Statul nu poate pierde”

Nova Power & Gas, companie din holdingul clujean E-INFRA care a vândut terenul, a trimis astăzi un comunicat pe adresa redacției, însoțit de acte pe care le atașăm: evaluările terenului și trei notificări oficiale pe care raportul Guvernului nu le pomenește.

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Ce apare în ele? Că firma a oferit în scris, de trei ori — în noiembrie 2025, în mai 2026 și în iulie 2026, ultima dată cu adresă trimisă și Ministerului Energiei — anularea completă a tranzacției: compania de proiect primește toți banii înapoi, iar lucrările suplimentare nu se mai plătesc deloc. Oferta e valabilă până la 1 octombrie 2026. Cu alte cuvinte, dacă statul crede că a făcut o afacere proastă, o poate desface oricând, fără să piardă nimic.

Pe preț, firma spune că terenul s-a vândut cu 24,5 milioane de euro – cea mai mică dintre valorile stabilite de evaluatori independenți, în condițiile în care media evaluărilor a fost de 45 de milioane, iar o evaluare făcută după tranzacție chiar pentru cumpărător a indicat, în medie, 63,5 milioane de euro. Și mai e un detaliu: ce s-a vândut în 2025 nu mai era, evident, ruina cumpărată în 2021. Între timp, vechea termocentrală – singura termocentrală pe cărbune din România demolată complet – a fost rasă de pe fața pământului, terenul a fost curățat de poluare, iar pe sit s-au construit o stație electrică nouă și racorduri la rețea de circa 600 MW – cât să poată fi alimentat un oraș mare.

Iar despre cele 19 milioane de euro pentru lucrări – în fapt, mărul discordiei – Nova Power & Gas spune două lucruri simple: activitățile au fost cerute și verificate săptămânal chiar de echipa proiectului (din care fac parte Nuclearelectrica și partenerii americani Fluor și NuScale), iar banii nu au fost încasați nici până azi – lucru confirmat, de altfel, chiar în raportul Corpului de Control.

Lovitura de teatru: compania statului își contrazice Guvernul, oficial, la Bursă

Partea cu adevărat fără precedent a venit însă de la Nuclearelectrica. Compania – controlată în proporție de 82% de stat, prin Ministerul Energiei – a depus la Bursa de Valori și la ASF un raport oficial, semnat de directorul general Cosmin Ghiță, în care demontează constatările Corpului de Control al propriului Guvern. Concluzia documentului: conducerea a acționat „în limitele legii, cu prudența și diligența unui bun administrator”, iar „nicio decizie nu a cauzat un prejudiciu cuantificabil” companiei.

Documentul consultat de Libertatea conține câteva dezvăluiri. În primul rând, terenul clasat pe primul loc în studiul consultanților americani – la Iernut, în Mureș – avea peste 100 de proprietari și era teren agricol. Așadar, statul ar fi trebuit să negocieze cumpărarea cu o sută de oameni, proces care putea dura ani sau eșua complet. Locul de la Doicești, clasat al doilea la o diferență minusculă de punctaj, avea un singur proprietar și infrastructură energetică gata făcută. A doua noutate: selecția amplasamentului a fost verificată de trei misiuni ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), care au confirmat că totul s-a făcut după standardele din domeniu. A treia dezvăluire: acolo unde raportul acuză lipsa consultării Consiliului Concurenței, compania susține că aceste consultări au avut loc și, important, că există transcript.

De asemenea, un alt detaliu este important în legătură cu banii publici: Nuclearelectrica explică de ce cele 19 milioane nu au fost plătite. Nu din întâmplare, ci pentru că propriile audituri interne au cerut documente suplimentare, iar compania a comandat un audit forensic – o verificare contabilă de tip anchetă – asupra fiecărei sume. Cerut chiar înainte ca raportul Guvernului să fie finalizat. Plata se va face doar după concluziile auditului.

De ce contează toată povestea pentru consumatori

Disputa pică într-un moment nefericit pentru curentul din priză. Duminică, Nuclearelectrica a anunțat oprirea controlată a unuia dintre cele două reactoare de la Cernavodă – premieră din 2003 încoace – pentru că Dunărea a secat atât de tare încât nu mai poate răci centrala. Cu alte cuvinte: exact când România descoperă cât de fragilă îi este energia nucleară existentă, singurul proiect nuclear nou al țării – în care decizia finală de investiție a fost deja luată, în februarie, cu votul statului — a ajuns subiect de război între instituții.

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